Ηράκλειο: Με εντατικούς ρυθμούς τα έργα οδικής ασφάλειας στο ΙΤΕ (εικόνες)

Την πορεία των εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και των έργων ανάπλασης της πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια, είδε από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13/8.

Οι εργασίες στο ΙΤΕ προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, όπως διαπίστωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου στην οδό Ν. Πλαστήρα που καλύπτει την απόσταση από τον κυκλικό κόμβο Βουτών μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ.

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Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος καθώς και οι εργασίες εξομάλυνσης του πρανούς. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου που προέβλεπαν σημάνσεις και τοποθέτηση ανακλαστήρων στο οδόστρωμα («μάτια γάτας»).

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Αμέσως μετά, ο Αλέξης Καλοκαιρινός βρέθηκε στα Καμίνια, όπου είδε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών στην πλατεία Ελευθέρνης και μίλησε με περιοίκους και για άλλα ζητήματα που τους απασχολούν. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, αναμένεται σημαντική βελτίωση στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου η οποία και θα αναβαθμίσει σημαντικά την όψη της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι με το έργο γίνεται πλήρης αντικατάσταση της πλακόστρωσης (που παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές) με νέους τσιμεντένιους κυβόλιθους, τοποθετείται νέος αστικός εξοπλισμός με σύγχρονα καθιστικά, φωτιστικά σώματα και επιπλέον στοιχεία για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών και την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας.

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