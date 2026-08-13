Νίκος Τζώρτζογλου για Super Cup: «Περηφάνια για τον τόπο μου, περηφάνια για τον ΟΦΗ»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Τζώρτζογλου μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ, με τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ και Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΠΟ να μοιράζεται τα συναισθήματά του για μια ξεχωριστή στιγμή που έζησε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Νίκος Τζώρτζογλου είχε την τιμή να κάνει την απονομή και να παραδώσει το τρόπαιο του Super Cup στον αρχηγό του ΟΦΗ. Μια διαδικασία που για τον ίδιο είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δεν την έζησε μόνο με την ιδιότητα του ποδοσφαιρικού παράγοντα, αλλά και ως Ηρακλειώτης και φίλαθλος της ομάδας.

Μάλιστα, ο ίδιος στάθηκε σε μια ξεχωριστή σύμπτωση, καθώς μέσα σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών βρέθηκε για δεύτερη φορά να παραδίδει ένα σημαντικό τρόπαιο στον ΟΦΗ.

Η πρώτη ήταν στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όταν είχε κάνει την απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τον τελικό ΟΦΗ – ΠΑΟΚ. Η δεύτερη ήρθε στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να σηκώνει το Super Cup και τον Τζώρτζογλου να βρίσκεται ξανά στη διαδικασία της απονομής.

Ο ίδιος, μέσα από την προσωπική του ανάρτηση, έκανε λόγο για δύο στιγμές που θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη του, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του τόσο για τον τόπο του όσο και για τον ΟΦΗ.

«Δύο μεγάλες στιγμές. Δύο μεγάλα τρόπαια. Και τις δύο φορές, ο ΟΦΗ μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο που είχαν για εκείνον οι δύο απονομές.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα στην ομάδα του Ηρακλείου: «ΟΦΗ, συνέχισε να γράφεις τη δική σου ιστορία», συνοδεύοντας τα λόγια του με τα χρώματα και τα σύμβολα της ομάδας.

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