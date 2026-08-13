Στους Αθανάτους οι μετανάστες που θα εντοπίζονται στο Λασίθι; - "Πνίγεται" η Νότια Κρήτη

Σε διαρκή πίεση βρίσκονται τα νότια παράλια της Κρήτης από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, με τις τοπικές αρχές και τα στελέχη του Λιμενικού να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, έδωσε την εικόνα της έντασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 245 περιστατικά, με περίπου 11.500 ανθρώπους να έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης . Μόνο το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν 286 άτομα, ενώ στις 12 Αυγούστου σημειώθηκαν πέντε περιστατικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στο πεδίο, υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη του Λιμενικού είναι εξαντλημένα και ότι απαιτείται άμεσα ενίσχυση του προσωπικού.«Χρειάζεται επανασχεδιασμό ς », ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σφακιανάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει αλλάξει και το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν πλέον στην Κρήτη. Όπως είπε, ενώ παλαιότερα υπήρχαν μεταξύ των αφίξεων και οικογένειες με παιδιά, σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται κυρίως για ανήλικους και άνδρες ηλικίας έως περίπου 30 ετών . Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί.

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(Ο Γιώργος Σφακιανάκης)

«Είναι δύσκολα στο πεδίο, τα στελέχη είναι εξαντλημένα», ανέφερε, ζητώντας ενίσχυση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, η περιοχή της νότιας Κρήτης αποτελεί ένα τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο, περίπου 200 ναυτικών μιλίων, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η απαιτούμενη ενίσχυση σε προσωπικό. Όπως σημείωσε, πάντως, το υπουργείο και το Αρχηγείο του Λιμενικού έχουν δεσμευτεί ότι τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ενίσχυση με προσωπικό.

Η αποκάλυψη για τους Αθανάτους

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης αποκάλυψε, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη μεταφορά στη νέα δομή φιλοξενίας που σχεδιάζεται στους Αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου, των μεταναστών που θα εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας, αλλά και γενικότερα στα νότια του νομού Λασιθίου. Η αποκάλυψη έγινε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, παρουσία και του πρώτου αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

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(Ο Μανόλης Φραγκούλης)

Ο κ. Φραγκούλης ανέφερε ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 6 Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί νότια της Ιεράπετρας 42 περιστατικά, με συνολικά 2.259 άτομα να έχουν εντοπιστεί στην περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας. Ο δήμαρχος Ιεράπετρας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη σύνθεση των μεταναστευτικών ροών, διερωτώμενος γιατί στην πλειονότητά τους φτάνουν άνδρες. Όπως ανέφερε, το στοιχείο αυτό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τη χρήση ανενεργών σχολικών κτιρίων σε περιοχές της Ιεράπετρας, όπως οι Μύθοι και οι Καλόγεροι, για τη φιλοξενία μεταναστών. Ο κ. Φραγκούλης έθεσε ευθέως και το ζήτημα των δυνατοτήτων διαχείρισης των ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να έρθει όλη η Αφρική στην Ευρώπη, όλη η Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη».

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Η πίεση, πάντως, είναι ήδη εμφανής και στο Ηράκλειο.Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά, με συνολικά 87 άτομα, την ώρα που στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο φιλοξενούνται σήμερα 286 άνθρωποι. Από αυτούς, περίπου 100 αναμένεται να αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ οι 87 που έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται τελικά να μεταφερθούν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Επίσης, σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν πάνω από 110 άτομα νότια του Ηρακλείου, ανεβάζοντας κι άλλο τον αριθμό των περιστατικών.

«Δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει η αυτοδιοίκηση»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς ουσιαστική κρατική συνδρομή .«Δεν μπορεί πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει», ανέφερε, ζητώντας βοήθεια ακόμη και για τα βασικά ζητήματα της πρώτης υποδοχής. «Θέλουμε βοήθεια να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα δεχτούν τις πρώτες βοήθειες», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

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(Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης)

Ο δήμαρχος Φαιστού υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να αποτελεί καθημερινότητα η διαχείριση τόσο μεγάλων αριθμών αφίξεων, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό των νότιων παραλίων του Δήμου Φαιστού.

Ακούστε τα όσα είπαν στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη οι Γιώργος Σφακιανάκης, Γρηγόρης Νικολιδάκης και Μανόλης Φραγκούλης:

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