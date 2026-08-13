Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και τη μικρή της αδελφή σε τροχαίο στην Χαλκιδική

Για το Κισινάου της Μολδαβίας θα αναχωρήσει η 7χρονη Πατρίτσια Σύρμπου, που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφούλα της σε τροχαίο στην Χαλκιδική, και η οποία νοσηλεύεται εδώ και ημέρες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η μεταφορά της όπως ενημέρωσε ο Επίτιμος Πρόξενος της Μολδαβίας στην Θεσσαλονίκη και δικηγόρος, κ. Γιώργος Παλάζη θα γίνει την Παρασκευή (14/8) με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα την φροντίζει καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Η μεταφορά της θα πραγματοποιηθεί με ειδικό ασθενοφόρο, το οποίο απεστάλη από τη Μολδαβία για τον συγκεκριμένο σκοπό, και θα γίνει από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης προς το Κισινάου, συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα. Επικεφαλής της ιατρικής αποστολής είναι ο ιατρός κ. Dumitru Carasic», ανέφερε ο κ. Παλάζης.

Μάλιστα σε ανάρτηση στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Επίτιμο Προξενείο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη ευχαριστεί ιδιαίτερα τον διευθυντή, τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και το σύνολο του προσωπικού του Παιδοχειρουργικού Τμήματος του νοσοκομείου Παπαγεωργιου «για την αμέριστη φροντίδα, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά και τη συγκινητική συμπαράσταση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας», ενώ παράλληλα κάνει ειδική αναφορά στην έμπρακτη συμπαράσταση που έδειξαν φορείς και άνθρωποι σε ένα δράμα που άγγιξε όλη την Ελλάδα.

«Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι, σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή, η έμπρακτη συμπαράσταση των ανθρώπων και των φορέων που στάθηκαν στο πλευρό της Πατρίτσιας υπερβαίνει τα όρια μιας απλής υποχρέωσης ή μιας θεσμικής συνεργασίας. Αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια από τη Μολδαβία πραγματοποιούσε διακοπές στην Χαλκιδική όταν την Τετάρτη 15 Ιουλίου το ΙΧ αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου.

Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος άφησαν επιτόπου την τελευταία τους πνοή ενώ ο 35χρονος πατέρας πέθανε λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείου Πολυγύρου.

Η 7χρονη Πατρίτσια διακομίστηκε σοβαρότατα τραυματισμένη από το ίδιο νοσοκομείο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου ενώ ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε και πάλι στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεία της 7χρονης είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της ενώ έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την ανατροφή της.

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