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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική: Μητέρα και βρέφος έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση I.X. με βυτιοφόρο

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 20:32 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών – Νικήτης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 6.30 μ.μ. στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη, στον Πολύγυρο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος. Παράλληλα, απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για οικογένεια Μολδαβών.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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