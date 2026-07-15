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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα

γ
clock 20:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε δημόσια μέσω Instagram σε δημοσίευμα που, όπως υποστήριξε, δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και αναφέρεται στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. και τη βίλα του στην Τήνο αξίας 458.000 ευρώ. 

 «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο», γράφει το δημοσιεύμα.

Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν είναι πρόσφατο και προέρχεται από ξενοδοχείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η γυναίκα που φαίνεται στη φωτογραφία είναι άγνωστη σε εκείνον.

Λιάγκας

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