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Δήμος Χερσονήσου: Ο Μανόλης Καλαϊτζάκης εξελέγη Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

δημος χερσονησου
clock 18:43 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην εκλογή Αντιπροέδρου προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2026 στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες.  Η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα, για τους επόμενους 30 μήνες και έως τις 31/12/2028, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/ΤΑ/29-06-2026) ως Αντιπρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο Μανόλη Καλαϊτζάκη, προερχόμενο από την παράταξη της μείζονος Αντιπολίτευσης. 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. 

Τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

Από την πλειοψηφία 

1. Δημήτρης Μπάτσης.

2. Μανόλης Πλευράκης. 

3. Τηλέμαχος Ροδιτάκης. 

4. Βαγγέλης Χατζάκης.

Από την μειοψηφία 

1. Μανόλης Καλαϊτζάκης. 

2. Γιάννης Σέγκος. 

Αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

Από την πλειοψηφία 

1. Γιώργος Μαστοράκης.

2. Σπύρος Μακράκης. 

3. Γιάννης Μαυροφοράκης. 

4. Νίκος Σταυρουλάκης.

Από την μειοψηφία 

1. Νίκος Φαζάκης. 

2. Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης. 

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έπεται της απόφασης 133/2026 που είχε  ληφθεί στο πλαίσιο της 16ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και αφορούσε στη συγκρότησή της. 

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