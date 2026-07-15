Επιμελητήριο Ηρακλείου: Δωρεάν δράσεις επιμόρφωσης επιχειρήσεων για την Κυβερνοασφάλεια

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, προγραμματίζονται δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης (Cybersecurity Awareness Training), με στόχο την παροχή πρακτικής γνώσης και ουσιαστικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Τα σεμινάρια θα έχουν πρακτικό χαρακτήρα και θα επικεντρωθούν σε πραγματικά περιστατικά, σύγχρονες τεχνικές επιθέσεων και ασφαλείς ψηφιακές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον.

Η δήλωση συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια γίνεται στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEHqVUQkOXPM5VcCd9dIgDhIgPx3cYEQt_6S7vhE-OeCOsA/viewform

Στη διάρκεια των σεμιναρίων ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη περιστατικών phishing και social engineering, στην προστασία εταιρικών δεδομένων, στην ασφαλή χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε remote και hybrid περιβάλλοντα εργασίας. Παράλληλα, τα σεμινάρια αποσκοπούν στη δημιουργία κουλτούρας κυβερνοασφάλειας μέσα στις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ετοιμότητα στελεχών και εργαζομένων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης:

• Το σύγχρονο τοπίο κυβερνοαπειλών

• Phishing & Social Engineering

• Business Email Compromise (BEC)

• Ransomware και malware επιθέσεις

• AI & Cybersecurity - Deepfakes και AI scams

• Ασφαλής χρήση AI εργαλείων

• Ασφάλεια κωδικών και χρήση MFA

• Κυβερνοασφάλεια σε remote & hybrid εργασία

• Προστασία εταιρικών δεδομένων

• Cloud security και ασφαλής διαμοιρασμός δεδομένων

• Αναγνώριση και αναφορά περιστατικών ασφαλείας

Σημείωση: Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης phishing, social engineering και ransomware awareness αποκλειστικά για επιμορφωτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη και του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων προσκαλούν όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, και τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την κυβερνοασφάλεια. Μέσα από τη συνεργασία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο ασφαλούς, ανθεκτικής και ψηφιακά θωρακισμένης επιχειρηματικής κοινότητας, ικανής να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

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