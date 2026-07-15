Αποστείρωση και άδειες: Κλείνουν κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία του Ηρακλείου

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Σε προγραμματισμένη προσωρινή μείωση των διαθέσιμων κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας προχωρούν από τα τέλη Ιουλίου το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο.

Η απόφαση έχει ληφθεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποστείρωσης των χώρων, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό των ΜΕΘ να πάρει την καλοκαιρινή του άδεια.

Οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές καλύπτουν καθημερινά ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες, φροντίζοντας ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Με βάση τον προγραμματισμό των νοσοκομείων, από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας 10 κλίνες ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

Στη συνέχεια, από τις 10 έως τις 20 Αυγούστου, στο Βενιζέλειο θα ανασταλεί η λειτουργία τεσσάρων από τις συνολικά 12 κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Από τις 20 έως τις 30 Αυγούστου θα ακολουθήσει νέα προσωρινή αναστολή λειτουργίας 10 κλινών στο ΠΑΓΝΗ.

Η μείωση της δυναμικότητας των ΜΕΘ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η θερινή τουριστική περίοδος συνοδεύεται από μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών, τόσο λόγω των τροχαίων ατυχημάτων όσο και εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης ασθενών με παθολογικά και άλλα επείγοντα προβλήματα.

Παράλληλα, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εξακολουθούν να λειτουργούν υπό συνθήκες υποστελέχωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή τους λειτουργία, και η χορήγηση των αδειών στο προσωπικό είναι αναγκαία, για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν στα δύσκολα καθήκοντά τους.

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