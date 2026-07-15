ΤΕΤ.15 Ιου 2026 13:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Παγκρήτιο "μπλόκο" για το Κτηματολόγιο: Στο Ρέθυμνο η μεγάλη σύσκεψη - διαμαρτυρία φορέων και πολιτών

κτηματολόγιο
clock 11:08 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τοπικό μέτωπο κατά των ασφυκτικών προθεσμιών της κτηματογράφησης συγκροτούν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους.

Με κοινό σύνθημα την προστασία των περιουσιών των πολιτών, διοργανώνουν ευρεία παγκρήτια σύσκεψη-διαμαρτυρία την προσεχή Παρασκευή, στις 11:00 το πρωί, στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Στο «κόκκινο» η αγωνία για τα λάθη των αναρτήσεων

Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του νησιού. Οι εμπλεκόμενοι φορείς κάνουν λόγο για σωρεία λαθών και παραλείψεων, τα οποία είναι αδύνατον να διορθωθούν εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς το Κτηματολόγιο και το αρμόδιο Υπουργείο, η ανταπόκριση παραμένει μηδενική, γεγονός που πυροδοτεί το κλίμα δυσαρέσκειας

Κοινό μέτωπο δικηγόρων και μηχανικών

Την πρωτοβουλία της κινητοποίησης συνδιοργανώνουν:Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων.Τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).

Στη συνάντηση αναμένεται μαζική συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών τάξεων και πολιτών από ολόκληρο το νησί.

Κίνδυνος για τις ιδιοκτησίες των πολιτών

Οι διοργανωτές προειδοποιούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι, εάν δεν δοθεί άμεσα ο απαραίτητος χρόνος για την αποκατάσταση των σφαλμάτων, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές δικαστικές και οικονομικές περιπέτειες, χάνοντας ή βλέποντας να αλλοιώνονται οι ιδιοκτησίες τους.

Στόχος της παγκρήτιας συνάντησης στο Ρέθυμνο είναι ο συντονισμός των επόμενων δυναμικών κινήσεων και η χάραξη μιας κοινής γραμμής διεκδικήσεων, με βασικό αίτημα την άμεση παράταση της διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αγία Μαρίνα Βόνης: Με έκτακτα δρομολόγια το μεγάλο προσκύνημα - Χιλιάδες πιστοί στο μοναστήρι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κτηματολόγιο Παγκρήτια Διαμαρτυρία Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis