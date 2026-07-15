Παγκρήτιο "μπλόκο" για το Κτηματολόγιο: Στο Ρέθυμνο η μεγάλη σύσκεψη - διαμαρτυρία φορέων και πολιτών

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Τοπικό μέτωπο κατά των ασφυκτικών προθεσμιών της κτηματογράφησης συγκροτούν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους.

Με κοινό σύνθημα την προστασία των περιουσιών των πολιτών, διοργανώνουν ευρεία παγκρήτια σύσκεψη-διαμαρτυρία την προσεχή Παρασκευή, στις 11:00 το πρωί, στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Στο «κόκκινο» η αγωνία για τα λάθη των αναρτήσεων

Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του νησιού. Οι εμπλεκόμενοι φορείς κάνουν λόγο για σωρεία λαθών και παραλείψεων, τα οποία είναι αδύνατον να διορθωθούν εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς το Κτηματολόγιο και το αρμόδιο Υπουργείο, η ανταπόκριση παραμένει μηδενική, γεγονός που πυροδοτεί το κλίμα δυσαρέσκειας

Κοινό μέτωπο δικηγόρων και μηχανικών

Την πρωτοβουλία της κινητοποίησης συνδιοργανώνουν:Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων.Τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).

Στη συνάντηση αναμένεται μαζική συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών τάξεων και πολιτών από ολόκληρο το νησί.

Κίνδυνος για τις ιδιοκτησίες των πολιτών

Οι διοργανωτές προειδοποιούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι, εάν δεν δοθεί άμεσα ο απαραίτητος χρόνος για την αποκατάσταση των σφαλμάτων, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές δικαστικές και οικονομικές περιπέτειες, χάνοντας ή βλέποντας να αλλοιώνονται οι ιδιοκτησίες τους.

Στόχος της παγκρήτιας συνάντησης στο Ρέθυμνο είναι ο συντονισμός των επόμενων δυναμικών κινήσεων και η χάραξη μιας κοινής γραμμής διεκδικήσεων, με βασικό αίτημα την άμεση παράταση της διαδικασίας.

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