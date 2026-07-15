Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας: Ζητά παράταση της προθεσμίας για την επιδότηση λιπασμάτων

Ανακοίνωση με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και διεκπεραίωσης της επιδότησης λιπασμάτων εξέδωσε ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας.

Όπως επισημαίνει, το χρονικό διάστημα που έχει δοθεί είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες τόσο στους παραγωγούς όσο και στους λογιστές για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, με κίνδυνο πολλοί δικαιούχοι να χάσουν την ενίσχυση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, εκπροσωπώντας τους παραγωγούς της περιοχής μας, σας απευθύνει το παρόν αίτημα για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής και διεκπεραίωσης της επιδότησης για τα λιπάσματα.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανοικτή η σχετική πλατφόρμα (9 – 19/7/2026) είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και δεν επαρκεί για την ορθή ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων και νόμιμων διαδικασιών. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών, η διεκπεραίωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων απαιτούν εύλογο χρόνο, τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους λογιστές και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Η υφιστάμενη προθεσμία δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σημαντικός αριθμός δικαιούχων παραγωγών να στερηθεί την ενίσχυση, όχι λόγω έλλειψης δικαιώματος, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση παράταση της προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των δικαιούχων και η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς αδικίες και αποκλεισμούς.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε θετικά το δίκαιο αίτημά μας, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό κόσμο και την ανάγκη στήριξης των παραγωγών».

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