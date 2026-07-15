Ηράκλειο: Τροχαίο με ανήλικους - Ένας 14χρονος πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου

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Ευτυχώς ελαφρά τραυματίστηκαν δύο 14χρονοι, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7). Ο ένας εκ των δύο φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του και μαζί με τον συνομίληκο φίλο του έκαναν βόλτες.

Ωστόσο στον επαρχιακό δρόμο Δαφνές - Σίβα, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα οι 14χρονοι να τραυματιστούν ελαφρά, όπως διαπιστώθηκε μετά την διακομιδή τους στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Και άλλο τροχαίο με ανήλικους

Εντωμεταξύ, χθες (Τρίτη 14/7) το βράδυ στην οδό Κλεάνθους στο Ηράκλειο, μηχανάκι που οδηγούσε ένας 16χρονος, με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στην ορθοπεδική κλινική του Βενιζέλειου νοσοκομείου, εκτός κινδύνου.

Ο ανήλικος οδηγός του δικύκλου, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

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