ΗΠΑ: Επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Σε πολεμικό κλοιό η Μέση Ανατολή

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέφεραν το βράδυ της Τρίτης τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε ότι περισσότερα από 20 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, με τις μονάδες τους να βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε εξέλιξη.





Την ίδια ώρα το Ιράν τονίζει ότι θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.







There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Όπως ανέφερε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ.

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