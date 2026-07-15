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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Σε πολεμικό κλοιό η Μέση Ανατολή

ΟΡΜΟΥΖ
clock 07:25 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέφεραν το βράδυ της Τρίτης τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε ότι περισσότερα από 20 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, με τις μονάδες τους να βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε εξέλιξη.



Την ίδια ώρα το Ιράν τονίζει ότι θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους.

Όπως ανέφερε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ.

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Αποκλεισμός στενά ορμούζ
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