Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του κατηγορούμενου υπαλλήλου παιδικού σταθμού

Οι αυστραλιανές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητα ενός εργαζόμενου σε παιδικούς σταθμούς στο Σίδνεϊ, ο οποίος κατηγορείται για εκατοντάδες αδικήματα σε βάρος παιδιών, σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Πρόκειται για τον 35χρονο Χάμις Τέιτ, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 329 κατηγορίες για φερόμενη κακοποίηση 136 παιδιών σε διάστημα 16 ετών. Το όνομά του παρέμενε μέχρι σήμερα απόρρητο, καθώς η αστυνομία είχε εξασφαλίσει σχετική δικαστική εντολή προκειμένου να εντοπίσει πιθανά θύματα και να ενημερώσει τις οικογένειές τους. Η εντολή ήρθη τη Δευτέρα, επιτρέποντας τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς του.

Ο Τέιτ συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025 και παραμένει προφυλακισμένος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 162 περιπτώσεις παραγωγής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 81 περιπτώσεις παράνομης βιντεοσκόπησης ατόμων κατά τη διάρκεια ιδιωτικών πράξεων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, 22 περιπτώσεις επιβαρυμένης εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 14 ετών για την παραγωγή υλικού παιδικής κακοποίησης και 18 περιπτώσεις εκ προθέσεως σεξουαλικής επαφής με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με 121 οικογένειες που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση ακόμα 22 πιθανών θυμάτων.

«Κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι σοκαριστική και φρικτή, πόσο μάλλον όταν ο φερόμενος δράστης είναι ένα πρόσωπο στο οποίο οι οικογένειες είχαν εμπιστευτεί τη φροντίδα των παιδιών τους», δήλωσε ο υπηρεσιακός διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Λουκ Νίνταμ.

Οι έρευνες έδειξαν ότι ο Τέιτ εργάστηκε ή είχε παρουσία σε 62 δομές προσχολικής εκπαίδευσης στο Σίδνεϊ από το 2009 έως το 2025, κυρίως στα βορειοδυτικά προάστια της πόλης. Τα φερόμενα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν σε πέντε διαφορετικούς χώρους, ανάμεσά τους τέσσερις παιδικοί σταθμοί και η ιδιωτική επιχείρηση που διατηρούσε.

Η αστυνομία δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα με τα ονόματα των δομών στις οποίες εργάστηκε, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και υποστήριξη στις οικογένειες.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν οι αστυνομικοί συνέδεσαν τον 35χρονο με παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του, στην περιοχή Γκλοσοδία, έξω από το Σίδνεϊ, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών σε δομές προσχολικής φροντίδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

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