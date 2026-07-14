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GOSSIP - LIFESTYLE

Τούνη: «Είσαι μαμά, δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι;»

τουνη
clock 21:00 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη μέσω instagram έστειλε ξανά το δικό της μήνυμα απέναντι στα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τη μητρότητα.

δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok από την παραλία, όπου ποζάρει μαζί με την φίλη της και influencer Έφη Γκούτα όπου ποζάρουν με εντυπωσιακά μαγιό.

«Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει "σωστός" τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει να νιώθεις όμορφα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

@bubblegun_world Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει νιώθεις όμορφα🫶🏼❤️ @Ioanna Touni @efigkouta #bubblegun #bubblegungirls #bali #influencers ♬ original sound - Universal Pictures

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