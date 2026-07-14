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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρίτο «χτύπημα» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός

Γιώργος Ψυχογιός
clock 20:07 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις αποχωρήσεις που κατέληξαν σε ανεξαρτητοποιήσεις, μετράει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο και ο Γιώργος Ψυχογιός, γνωστοποίησε το απόγευμα με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένοντας ανεξάρτητος βουλευτής.

Πλέον, τρίτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή αναδεικνύεται το ΚΚΕ με 21 βουλευτές, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ «έπεσε»στους 20, από 47 που εξέλεξε το 2023.

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