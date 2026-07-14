Τρίτο «χτύπημα» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός

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Τρεις αποχωρήσεις που κατέληξαν σε ανεξαρτητοποιήσεις, μετράει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο και ο Γιώργος Ψυχογιός, γνωστοποίησε το απόγευμα με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένοντας ανεξάρτητος βουλευτής.

Πλέον, τρίτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή αναδεικνύεται το ΚΚΕ με 21 βουλευτές, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ «έπεσε»στους 20, από 47 που εξέλεξε το 2023.

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