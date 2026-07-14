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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΣΠΑ: 2,56 εκατ. ευρώ σε νέους διδάκτορες για ακαδημαϊκή εμπειρία - ''Πράσινο'' φως και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

πανεπιστημιο κρητης ηρακλειο
clock 19:43 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση και σε συνέχεια σχετικής  Πρόσκλησης προς τα 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» οι πέντε πρώτες πράξεις με τίτλο: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, ακαδημαϊκό έτος 2026-2027», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.567.000 ευρώ, για τα ακόλουθα Ιδρύματα:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η δράση, η οποία ξεκίνησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και έχει τριετή διάρκεια, στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να συνεργαστούν με νέους διδάκτορες εμπλουτίζοντας το διδακτικό προσωπικό που διαθέτουν. 

 

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο Προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.  

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