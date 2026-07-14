Βρυξέλλες: Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά στον ουρανοξύστη – Ψάχνουν αγνοούμενους εργάτες

Αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε εργοτάξιο μεγάλης πολυκατοικίας στις Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, ο αριθμός των νεκρών είναι ακόμα αδιευκρίνιστος καθώς πολλοί σοροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνισης του κτιρίου στην κεντρική Place de Brouckere, όπου η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

«Είχαμε περιορισμένη πρόσβαση σε έναν από τους δύο θαλάμους των ανελκυστήρων και εκεί μπορέσαμε να δούμε ότι υπήρχαν σοροί δύο ή τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι συνολικά έξι εργαζόμενοι αγνοούνται, ενώ παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο όταν ξέσπασε η φωτιά και τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η αρχική εστία φωτιάς στους χαμηλότερους ορόφους του έργου ανακαίνισης τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε ο βελγικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT. Ωστόσο, όπως ανέφεραν πηγές της πυροσβεστικής, οι φλόγες που πέρασαν μέσα από τα φρεάτια των ανελκυστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά σε υπόγειο όροφο.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σκοραρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα με τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.

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