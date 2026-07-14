Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης για 8χρονο που παρασύρθηκε από τα κύματα με σωσίβιο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 8χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με κυκλικό σωσίβιο στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες, στον δήμο Αγίου Βασιλείου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές.

Μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σήμανε άμεσα συναγερμός στις Λιμενικές Αρχές Χώρας Σφακίων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Frontex, το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς.

Το παιδί, ηλικίας 8 ετών και υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε και περισυνελέγη από το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, το οποίο το μετέφερε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες. Σύμφωνα με τους γονείς του, ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε ανήλικο άτομο πάνω σε κυκλικό σωσίβιο, το οποίο παρασύρεται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες δήμου Αγίου Βασιλείου. Αμέσως, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για την περιοχή αναχώρησαν ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ), ένα σκάφος της Δύναμης Frontex, το επιβατικό – τουριστικό (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ν.Χ. 642 καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Το Ε/Γ – Τ/Ρ εντόπισε και περισυνέλεξε το ανήλικο παιδί (8 ετών, υπήκοος Γερμανίας), όπου και το αποβίβασε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες. Οι γονείς του ανήλικου δήλωσαν ότι ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν έχρηζε ιατρικής περίθαλψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: