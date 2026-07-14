Χανιά: Την Τετάρτη (14/7) η παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου Rural Revive

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 11:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, εκδήλωση παρουσίασης του ευρωπαϊκού έργου «Rural Revive – Investing in Rural Economies, Jobs and People» και προσέγγισης επιχειρήσεων.



Το Rural Revive συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Social Innovation Initiative και στοχεύει στην επαγγελματική επανένταξη μακροχρόνια ανέργων



ηλικίας 45 ετών και άνω, μέσα από δράσεις συμβουλευτικής, ανάπτυξης δεξιοτήτων, διασύνδεσης με επιχειρήσεις και υποστήριξης κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.



Στο πλαίσιο του έργου, οι επιχειρήσεις της Κρήτης καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυξημένης επιδότησης για τη 12μηνη απασχόληση



ωφελουμένων, καθώς και την υποστήριξη που θα παρέχεται για την αναζήτηση προσωπικού, τη σύζευξη με κατάλληλους υποψηφίους και την ομαλή ένταξή τους στην



επιχείρηση.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι δράσεις του έργου, οι δυνατότητες συμμετοχής των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων, καθώς και τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Rural Revive στην Κρήτη.



Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς απασχόλησης, κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο.



Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026



Ώρα: 11:00



Χώρος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά



Περισσότερες πληροφορίες: www.ruralrevive.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ