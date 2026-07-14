Κρήτη: Άγρια επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έσπασαν το αυτοκίνητο και τους έκλεψαν εξοπλισμό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, όπου συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιούσε εργασίες αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας δέχθηκε επίθεση από ομάδα κατοίκων. Από το επεισόδιο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα, αφαιρέθηκε υπηρεσιακό tablet και επικράτησε ένταση, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία τεχνικού, περίπου επτά έως δέκα άτομα περικύκλωσαν το συνεργείο, απαιτώντας να αποχωρήσει από το χωριό. Όπως ανέφερε, οι δράστες έσπασαν τα τζάμια του οχήματος με κατσούνα, άρπαξαν το υπηρεσιακό tablet μαζί με τον μετρητή που είχε αντικατασταθεί, ενώ ένας από τους εργαζόμενους τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Στο όχημα εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, ανήκουν σε έναν από τους δράστες.

Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι η επίθεση συνδέεται με την έντονη δυσαρέσκεια που είχε προκαλέσει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συνεργείο δεν είχε καμία εμπλοκή στις συγκεκριμένες διακοπές.

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Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Τεχνικών Ρεθύμνου, η οποία σε ανακοίνωσή της καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές, τον εκφοβισμό και τις φθορές σε βάρος των εργαζομένων, ζητώντας από τον ΔΕΔΔΗΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των συνεργείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όπως επισημαίνεται, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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