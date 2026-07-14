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ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πάνω από τη Μέση Ανατολή

αεροσκάφος, μέση ανατολή
clock 16:11 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να επιχειρούν πάνω από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για τρίτη διαδοχική νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει αυτή την ώρα το CNN.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας FlightRadar24, τα αεροσκάφη πετούν στην περιοχή των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Ανάμεσα στα αεροσκάφη που καταγράφηκαν ήταν εννέα KC-135R και δύο KC-46A, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που υποστηρίζουν μαχητικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη σε επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας, επιτρέποντάς τους να παραμένουν στον αέρα χωρίς να απαιτείται προσγείωση για ανεφοδιασμό, καθώς και αεροσκάφη επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, όπως το E-3B Sentry AWACS και το P-8 Poseidon.

Το E-3B Sentry αποτελεί βασικό μέσο εναέριας προειδοποίησης και διοίκησης, καθώς μπορεί να επιτηρεί περιοχή έως και 120.000 τετραγωνικών μιλίων και να παρακολουθεί ταυτόχρονα περίπου 600 στόχους, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη, πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χερσαία στρατιωτικά μέσα.

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