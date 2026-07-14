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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπαρίζου: Η συγκινητική στιγμή που κατέβηκε από τη σκηνή για να αγκαλιάσει θαυμάστρια που ξεπέρασε θέμα υγείας

παπαριζου
clock 13:00 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έλενα Παπαρίζου διέκοψε τη συναυλία της προκειμένου να συναντήσει από κοντά μια μικρή θαυμάστριά της, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με το κοινό την ιστορία της μικρής, λέγοντας: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα».

«Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ», είπε στη συνέχεια.

@mimitonarezou Οταν είσαι άνθρωπος με Α κεφαλαίο ❤️🥹 @Helena Paparizou I’m so proud of you ❤️ @dimitra 🩷 #helenapaparizou #paparizoufamily #numberone #alwaysnumberone #summertour2026 ♬ πρωτότυπος ήχος - Mimi Tonarezou

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Ελενα Παπαρίζου Πρόβλημα Υγείας
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