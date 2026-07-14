"Φοιτητική στέγη και κατάργηση των πανελλαδικών". Του Νότη Μαριά*

Ξανά στο ίδιο έργο θεατές με τους χιλιάδες γονείς των πρωτοετών ετεροδημοτών φοιτητών και φοιτητριών να αναζητούν εναγωνίως φοιτητική στέγη για ενοικίαση σε μια φάση, κατά την οποία τα ενοίκια έχουν πλέον χτυπήσει «κόκκινο», ξεπερνώντας κατά πολύ τα αντίστοιχα επίπεδα του καλοκαιριού του 2025.

Μάλιστα, προ διετίας σχετικό δημοσίευμα με τίτλο «Φοιτητική Στέγη: Δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 10 ευρώ το τετραγωνικό» είχε επισημάνει ότι «σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν πολύ εύκολα σπίτια, κάτω από 10 ευρώ το τετραγωνικό, οπουδήποτε στην Αθήνα και το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιοχές που έχουν μεγάλη ζήτηση» (www.parapolitika.gr, 26/8/2024).

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αύξηση του τουρισμού και η συνακόλουθη αυξημένη ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση (airbnb) μειώνει αποφασιστικά την προσφορά διαμερισμάτων για φοιτητική στέγη, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ενοικίων.

Επιπλέον, τα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι παρά τους περιορισμούς το airbnb στην Ελλάδα σπάει κάθε ρεκόρ, μιας και τον Ιούνιο του 2025 ο αριθμός των καταλυμάτων που διατέθηκαν για βραχυχρόνιες μισθώσεις ανήλθε σε 242.000 (www.moneyreview.gr, 5/8/2025).

Κι όλα αυτά, βεβαίως, με φόντο τόσο την ακρίβεια που πλήττει τη χώρα όσο και τη συνακόλουθη μείωση της αγοραστικής δύναμης . Βεβαίως, το ζήτημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης και της συνακόλουθης εκτόξευσης των ενοικίων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σε όλα τα ΑΕΙ της χωράς υπάρχει τεράστια έλλειψη κρατικών φοιτητικών Εστιών.Επιπλέον, και όσες λιγοστές κρατικές Εστίες υπάρχουν δεν είναι καν σε καλή κατάσταση. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει άμεσα να διατεθούν κονδύλια για την κατασκευή σύγχρονων κρατικών φοιτητικών Εστιών για την πλήρη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ετεροδημοτών φοιτητών.

Πάντως, από τη δική μας πλευρά έχουμε προτείνει εδώ και πολλά χρόνια την αλλαγή του μοντέλου πρόσβασης στα ΑΕΙ, το οποίο πέραν των άλλων θα είχε ως αποτέλεσμακαι τη δραστική αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος των αυξημένων ενοικίων φοιτητικής στέγης.

Πέραν των εκπαιδευτικών παραμέτρων που έχουν σχέση με την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και τη θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ, θέση την οποία υπερασπίζομαι σθεναρά από το 2008 με άρθρα μου ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και η εγκαθίδρυση ενός περιφερειακού συστήματος ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σημαντική ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών.

Η προτεινόμενη ελεύθερη πρόσβαση, λοιπόν, στα ΑΕΙ θα έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να σταματήσουν να δαπανούν χιλιάδες ευρώ ετησίως σε φροντιστήρια. Με την πρότασή μας για ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής της περιφερειακής προτίμησης οι φοιτητές κι οι φοιτήτριες θα μπορούν να σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους και έτσι δε θα επιβαρύνεται ο μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός με 1.000 τουλάχιστον ευρώ για κάθε φοιτητή/-τρια.

Τέλος, ζητούμε δωρεάν ενδοπεριφερειακή μετακίνηση των φοιτητών και φοιτητριών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να μειωθεί το κόστος που επωμίζεται η κάθε οικογένεια για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας και εγκατάστασης.

Εν κατακλείδι, η προτεινόμενη ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ θα συμβάλει στη σημαντική οικονομική ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας που υποφέρει από την πανάκριβη φοιτητική στέγη, τον υψηλό πληθωρισμό, την ακρίβεια, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και τα συνεχή φορολογικά ρεσάλτα στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών.

* Νότης Μαριάς - Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου

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