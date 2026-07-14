Μπάρκα για τον γάμο της: "Ένας μήνας «γυναίκα του»"

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Η Δανάη Μπάρκα έκλεισε έναν μήνα ως «γυναίκα» του Φάνη Μπότση και η ηθοποιός έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για εκείνον στο Instagram.

Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα εκείνη, περιγράφοντας όλα όσα έζησε

«Ένας μήνας “γυναίκα του”. Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’άλλα,σ’ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε, δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

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