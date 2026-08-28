Σύκο: Γιατί είναι πολύ πιο ενδιαφέρον απ’ όσο νομίζουμε

Κάθε Αύγουστο, το σύκο εμφανίζεται στους πάγκους των λαϊκών αγορών και των σούπερ μάρκετ ως ένα ευχάριστο, καλοκαιρινό διάλειμμα από τα συνηθισμένα φρούτα. Ωστόσο, πίσω από τη γλυκιά, μελιστάλαχτη σάρκα του κρύβεται ένα διατροφικό «στοιχειό» που οι περισσότεροι καταναλωτές αγνοούν. Η φετινή χρονιά, με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και την αυξημένη ζήτηση για υγιεινές εναλλακτικές, φέρνει το σύκο στο επίκεντρο του διατροφικού ενδιαφέροντος, όχι ως απλό σνακ, αλλά ως ένα προϊόν με σημαντική οικονομική και διατροφική αξία.

Η φήμη του σύκου ως «φτωχού συγγενή» των άλλων φρούτων είναι εντελώς άδικη. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο και αντιοξειδωτικά, ενώ η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα συνοδεύεται από χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη όταν καταναλώνεται ολόκληρο, χάρη στις ίνες του. Αυτό το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν το βάρος τους ή διαχειρίζονται τον διαβήτη τύπου 2, αρκεί να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Παράλληλα, η ξηρή του μορφή, που διατίθεται όλο τον χρόνο, αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και μια οικονομική πηγή ενέργειας για αθλητές και εργαζόμενους με υψηλές ανάγκες.

Από οικονομικής σκοπιάς, το σύκο είναι ένα «έξυπνο» προϊόν. Η καλλιέργειά του απαιτεί λιγότερο νερό από άλλα οπωροφόρα, γεγονός που το καθιστά ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή και συμφέρον για τους Έλληνες παραγωγούς, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Μεσσηνία. Η τιμή του στα ράφια, αν και αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της περιορισμένης προσφοράς λόγω καύσωνα, παραμένει ανταγωνιστική σε σχέση με τα εισαγόμενα φρούτα. Επιπλέον, η ζήτηση για ξηρά σύκα από αγορές της Βόρειας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αυξάνεται σταθερά, προσφέροντας μια σημαντική εξαγωγική ευκαιρία για τους τοπικούς συνεταιρισμούς.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Το φρέσκο σύκο είναι ευπαθές προϊόν: καταναλώστε το εντός 2-3 ημερών από την αγορά του, ενώ το ξηρό σύκο διατηρείται για μήνες σε αεροστεγές δοχείο.



Προτιμήστε σύκα από ελληνική καλλιέργεια, καθώς έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και στηρίζουν την τοπική οικονομία, ενώ συχνά είναι φθηνότερα από τα εισαγόμενα.



Μην πετάτε τη φλούδα: περιέχει το μεγαλύτερο μέρος των αντιοξειδωτικών και των ινών, αρκεί να πλυθεί καλά.



Γιατί έχει σημασία: Σε μια εποχή όπου η διατροφή μας καθορίζεται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και ακριβές «υπερτροφές» από μακρινές χώρες, το σύκο αποδεικνύει ότι η λύση βρίσκεται στην αυλή μας. Είναι οικονομικό, θρεπτικό, φιλικό στο περιβάλλον και προσβάσιμο σε όλα τα βαλάντια. Η επένδυση σε αυτό το ταπεινό φρούτο δεν είναι απλώς μια διατροφική επιλογή – είναι μια έξυπνη οικονομική απόφαση για το νοικοκυριό και μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική παραγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ