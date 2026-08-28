Δομή μεταναστών στους Αθανάτους: 10.000 υπογραφές από κατοίκους - Τα επόμενα βήματα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους, με την αντίθεση να εκφράζεται έντονα τόσο από την περιοχή όσο και από τους γύρω οικισμούς.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυτοψίες του Δήμου Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη.

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Νίκος Γιαλιτάκης, ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη πως η πρώτη αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, μετά και από αίτημα κατοίκων. Τότε καταγράφηκαν αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες και υπολογίστηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη συνέχεια, η εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της τις εγκαταστάσεις προχώρησε σε διαδικασία για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων.



Σε νέα αυτοψία, στις 24 Αυγούστου, οι υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν ότι έχουν ήδη γίνει εργασίες κατεδάφισης σε μέρος των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου. Ωστόσο, στο δεύτερο ακίνητο, που βρίσκεται πιο κοντά στον οικισμό, δεν έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί καμία σχετική εργασία, ούτε έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση.

Ο Δήμος αναμένεται να ελέγξει εκ νέου την κατάσταση όταν υποβληθεί αίτημα αδειοδότησης της δομής, με τον κ. Γιαλιτάκη να επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αυθαίρετες κατασκευές και να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «στην επιστολή του Δημάρχου προς τον υπουργό περιμένουμε ακόμα απαντήσεις να μας πει ουσιαστικά πώς προβλέπει ότι θα τακτοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα». Τέλος, τόνισε πως «σ’ αυτή τη φάση το αίτημα των πολιτών, δεν μπορεί να προσβληθεί η όποια απόφαση έχει πάρει το υπουργείο Μετανάστευσης. Πλην όμως, όταν επιχειρηθεί μια αδειοδότηση χωρίς να πληρούνται βασικά ζητήματα τότε μπορεί να υπάρξουν προσφυγές. Όταν υπάρξει πράξη ίδρυσης μιας Δομής, τότε μπορεί να γίνει προσφυγή, τώρα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει».

«10.000 υπογραφές από τους κατοίκους»

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, Χρύσα Καλλέργη, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 10.000 υπογραφές κατά της δημιουργίας της δομής, με βασικές αιχμές την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.



Οι κάτοικοι αναμένουν την τελική απόφαση του υπουργείου, προκειμένου, εφόσον προχωρήσει η διαδικασία, να εξετάσουν την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και προσφυγής.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, η κ. Καλλέργη ανέφερε: «Προς το παρόν αναμένουμε την τελική απόφαση του υπουργείου, όταν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει, θα πρέπει να καταθέσουμε αίτηση αναστολής ασφαλιστικά μέτρα, και σε δεύτερο χρόνο προσφυγή. Παραλλήλως, οι κάτοικοι επιδιώκουν, ήδη από τις αρχές του Αυγούστου μια συνάντηση με τον υπουργό, προκειμένου να συζητήσουν τυχόν εναλλακτικές τοποθεσίες χωροθέτησης της δομής. Τη Δευτέρα θα συσταθεί το Δημοτικό συμβούλιο όπου οι κάτοικοι έχουν υποβάλει αίτημα να παραστούν, να πουν τα επιχειρήματά τους και φυσικά επιδιώκουν την έμπρακτη στήριξη του Δήμου και σε δεύτερο χρόνο της Περιφέρειας εφόσον αυτό είναι εφικτό».

Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη για την εξέταση εναλλακτικών σημείων χωροθέτησης, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να θέσουν τις θέσεις τους και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας τη στήριξη Δήμου και Περιφέρειας.

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