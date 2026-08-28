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ΚΡΗΤΗ

Στο ΠΑΓΝΗ 12χρονος που δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο

σκύλος
clock 09:00 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διεκομίσθη ένας 12χρονος, αφού δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο.

Το περιστατικό συνέβη χθες (Πέμπτη 27/8) το βράδυ, στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο, όταν μία 28χρονη έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποια στιγμή ο σκύλος διέφυγε της προσοχής της, και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι, δαγκώνοντάς το στο ισχύο και στα πλευρά. Κλήθηκε ασθενοφόρο και ο ανήλικος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο την 28χρονη, όσο και τον αδελφό της, ενώ τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

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