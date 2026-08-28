76χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από ΙΧ - Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός

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Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο το βράδυ της Πέμπτης στους Αγίους Αναργύρους.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:20, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορωναίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μια 28χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της, παρέσυρε τον 76χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 28χρονη οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε αλκοολομέτρηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αιμοληψία, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η 28χρονη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

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