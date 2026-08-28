Αγρότες Ιεράπετρας: Έκτακτη συνέλευση για νερό, εργάτες γης και άλλα ζητήματα

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, με φόντο τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί το ζήτημα της έλλειψης νερού, αλλά και οι καθυστερήσεις στην προσαγωγό διώρυγα του φράγματος Μπραμιανών, θέμα που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς.

Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τον ΕΦΚΑ των εργατών γης και το Μεταφορικό Ισοδύναμο για την Κρήτη, ενώ στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και η προκήρυξη εκλογών στον Σύλλογο.

Η διοίκηση απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους αγρότες της περιοχής να δώσουν το «παρών», προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα και να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

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