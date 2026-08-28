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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσικό οδοιπορικό στον Νερόμυλο Ινίου: Κρητική παράδοση κάτω από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο

πανσεληνος
clock 09:45 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Κρήτης κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 9:00 μ.μ., στον μαγευτικό χώρο του Νερόμυλου Ινίου, στο παλιό φράγμα.

Το «Μουσικό Οδοιπορικό» παρουσιάζει ο Μενέλαος Νταγιαντάς, με τη συμμετοχή της Μαρίνας Δακανάλη, ενώ μαζί τους εμφανίζονται οι μουσικοί Βαγγέλης Συλλιγάρδος και Στέλιος Λουλουδάκης.

Υπό το φως της πανσελήνου, οι ήχοι και τα τραγούδια μιας άλλης εποχής θα ταξιδέψουν το κοινό στις μουσικές διαδρομές της Κρήτης, αναδεικνύοντας έναν πολύτιμο πολιτιστικό πλούτο που εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει γενιές.

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Η εκδήλωση είναι με ελεύθερη είσοδο!

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ίνι – Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ».

Σας περιμένουμε όλους για ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία, τη φύση και τη μνήμη, στον μοναδικό χώρο του Νερόμυλου Ινίου.

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Πανσέληνος Ινι Εκδήλωση
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