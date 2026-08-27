Κρήτη: Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα ναρκωτικών στο Λασίθι - 6 συλλήψεις κοκαΐνη και πάνω από 42.000€ σε μετρητά

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Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Αυγούστου, σε περιοχές του Λασιθίου, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίουγια την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια και καταστήματα σε Σητεία και Ιεράπετρα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 42.820 ευρώ, κάνναβη, ζυγαριά, έξι κινητά τηλέφωνα και τέσσερις συσκευές θρυμματισμού κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα ως μέσα διευκόλυνσης εγκληματικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας

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Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (27.08.2026) σε περιοχές του Λασιθίου στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας ,του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου ,της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-132,9- γραμμάρια κοκαΐνης

Χρηματικό ποσό -42.820- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-3- γραμμάρια κάνναβης

-0,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας)

Ζυγαριά

-6- κινητά τηλέφωνα

-4- συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Επίπλέον κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών.

Επίσης συνελήφθησαν -6- ημεδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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