Super League: O Παπαπέτρου σφυρίζει το Αρης-ΟΦΗ – Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την κυριακάτικη αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης", στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.



Κρητική παρουσία υπάρχει σε δύο παιχνίδια της αγωνιστικής. Η Γεωργία Κομισοπούλου από την ΕΠΣ Χανίων θα είναι δεύτερη βοηθός στο Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, ενώ στο ίδιο ματς AVAR ορίστηκε ο Δημήτρης Μόσχου από την ΕΠΣ Λασιθίου. Στο Κηφισιά-ΑΕΚ, πρώτος βοηθός θα είναι ο Μιχάλης Παπαδάκης από την ΕΠΣ Ηρακλείου.



Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια των “μεγάλων”, ο Τζήλος θα σφυρίξει το Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, ο Πολυχρόνης το Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, ο Φωτιάς το Κηφισιά-ΑΕΚ και ο Βεργέτης το Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 29/08

19:30 Βόλος-Ηρακλής



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



Βοηθοί: Κορώνας (Πειραιώς) – Μπαλιάκας (Κοζάνης)



4ος διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)



VAR: Μόσχου (Λασιθίου)



AVAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα



Διαιτητής: Τσετσίλας (Γρεβενών)



Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών) – Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)



4ος διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)



VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



AVAR: Μέγας (Πιερίας)



Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)

Κυριακή 30/08

19:30 Αρης-ΟΦΗ



Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας) – Ψύλλος (Λέσβου)



4ος διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)



VAR: Κουκούλας (Λέσβου)



AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)



Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)





20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ



Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)



Βοηθοί: Στάικος (Λάρισας) – Οικονόμου (Αχαΐας)



4ος διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)



VAR: Ματσούκας (Εύβοιας)



AVAR: Αντωνίου (Αχαΐας)



Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)

21:00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός



Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδονίας) – Κομισοπούλου (Χανίων)



4ος διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)



VAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)



Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ



Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)



Βοηθοί: Μεϊντάνας (Αχαΐας) – Παπαδάκης (Ηρακλείου)



4ος διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)



VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



AVAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)

Δευτέρα 31/08

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός



Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)



Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών) – Πάτρας (Μακεδονίας)



4ος διαιτητής: Κάτοικος (Αθηνών)



VAR: Πουλικίδης (Δράμας)



AVAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)

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