Σμύρνη 1840: Όταν οι αρχόντισσες της Ιωνίας "θάμπωσαν" κυριολεκτικά το Παρίσι

Υπάρχουν κάποιες σελίδες της ιστορίας που δεν γράφτηκαν με μελάνι, αλλά με το άρωμα από γιασεμί, το θρόισμα ακριβών γαλλικών μεταξωτών και τον ήχο από τα γέλια σε φωτισμένα σαλόνια.

Αν κλείσεις τα μάτια, μπορείς ακόμα να ακούσεις τον απόηχο εκείνης της νύχτας, πίσω στον Φεβρουάριο του 1840. Στην ξακουστή «Ευρωπαϊκή Λέσχη», η Σμύρνη δεν γιόρταζε απλώς την επίσκεψη ενός Αυστριακού πρίγκιπα. Γιόρταζε τον ίδιο της τον εαυτό. Την ομορφιά, την αρχοντιά και μια λάμψη που έμελλε να μείνει ανεξίτηλη στον χρόνο.

Μια νύχτα μαγική - Βγαλμένη από παραμύθι

Φανταστείτε την προκυμαία λουσμένη στο φως και περισσότερες από δύο χιλιάδες προσωπικότητες να κατακλύζουν τη μεγάλη σάλα. Οι Σμυρνιές, οι απόλυτες πρωταγωνίστριες της βραδιάς, περπατούσαν με έναν αέρα που συνδύαζε την ανατολίτικη γοητεία με την ευρωπαϊκή φινέτσα.

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Δεν ήταν μόνο οι πολυδάπανες στολές τους, ραμμένες στα πρότυπα των παρισινών ατελιέ. Δεν ήταν ούτε τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια που έλαμπαν κάτω από τους πολυελαίους. Ήταν εκείνη η φυσική ευφυΐα, το «ευγενές και ποικίλον φέρσιμόν» τους που μαγνήτιζε τα βλέμματα.

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Οι Γάλλοι αξιωματικοί, μαθημένοι στις πιο λαμπρές δεξιώσεις της Ευρώπης, έμεναν εκστατικοί. «Ni même à Paris…» ψιθύριζαν με δέος. Ούτε στο Παρίσι τέτοια αρχοντιά και τέτοια ζωντάνια.

Η ψυχή μιας πόλης που δεν έσβησε ποτέ

Αυτό το άρθρο της εφημερίδας «Ιωνικός Παρατηρητής» είναι κάτι παραπάνω από ένα κοσμικό ρεπορτάζ του 19ου αιώνα. Είναι το ζωντανό αποτύπωμα μιας Σμύρνης που υπήρξε η πρωτεύουσα της χαράς της ζωής. Μιας πόλης όπου οι γυναίκες δεν στόλιζαν απλώς τους χορούς, αλλά αποτελούσαν την ψυχή, τη μόρφωση και τον πολιτισμό της.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Ένωσης Σμυρναίων:

Η Σμύρνη εκείνη χάθηκε στις φλόγες, όμως η κομψότητα, το πνεύμα και η γινωμένη της αρχοντιά δεν κάηκαν ποτέ. Ζουν μέσα από τέτοιες κιτρινισμένες σελίδες, θυμίζοντάς μας πως η ομορφιά, όταν συνοδεύεται από ευγένεια ψυχής, μένει για πάντα αθάνατη.

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