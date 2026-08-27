Νεπάλ: Τουλάχιστον 353 νεκροί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις – Χιλιάδες αγνοούμενοι

Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών του Νεπάλ, ενώ ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ–Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας είχαν κάνει λόγο νωρίτερα σε «σημαντικές απώλειες» από μια κατολίσθηση σε συνοριακό κέντρο του Θιβέτ, με τρεις νεκρούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 273.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός, Λι Τσιανγκ έφτασε στην πληγείσα περιοχή στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ προκειμένου να επιβλέψει τις προσπάθειες αναζήτησης για περισσότερους από 500 αγνοούμενους στην περιοχή.

«Με την υποστήριξη του γενικού γραμματέα Σι Τζινπίνγκ… ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, συνοδευόμενος από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, έφτασε στην πληγείσα από την καταστροφή περιοχή της πόλης Γκιρόνγκ, στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, για να καθοδηγήσει τις εργασίες έκτακτης διάσωσης και παροχής βοήθειας, καθώς και για να επισκεφθεί τους διασώστες και τους πληγέντες», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua».

Ένα ισχυρό κύμα νερού και λάσπης που φέρεται να προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και πολλές κατολισθήσεις εδάφους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USCS).

Στο Νεπάλ, σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού, καθώς και εκείνην του Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Η στάθμη των υδάτων σε λίμνη που σχηματίστηκε σε έναν ποταμό όπου έλαβαν χώρα πλημμυρικά φαινόμενα στο Νεπάλ ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης, ανέφερε η αρχή διαχείρισης καταστροφών της χώρας, καλώντας τους κατοίκους και τους διασώστες να παραμείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού. Η απόφραξη ενός ποταμού την Τετάρτη οδήγησε στη δημιουργία της λίμνης, ανέφερε ακόμα η Αρχή.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, οι Αρχές του Νεπάλ παρέμεναν σήμερα (27/8) το πρωί χωρίς νέα για 823 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση της αρχής διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης του Νεπάλ. Ανάμεσά τους, εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων 288 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαίοι, 33 Βρετανοί, 25 Καναδοί, 15 Αυστραλοί και 12 Ισραηλινοί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας άλλοι ‌200 Ινδοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Κίνα. Ανάμεσα στους 288 αγνοούμενους περιλαμβάνονται τόσο τουρίστες όσο και Ινδοί που εργάζονται στο Νεπάλ.

Οι Αρχές του Θιβέτ ανακοίνωσαν ότι περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες που αγνοούνταν έχουν εντοπιστεί από διασώστες στο Νεπάλ.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 ξένοι, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χείμαρρους λάσπης που κατέκλυσαν το λιμάνι Γκιρόνγκ.

Η ορμή της λάσπης και των συντριμμιών ήταν «σαν τσουνάμι στην ενδοχώρα, που ταξίδεψε σχεδόν 170 χιλιόμετρα κάτω από την κοιλάδα Μπότε Κόσι στο Κεντρικό Νεπάλ», δήλωσε η περιβαλλοντικός ιστορικός Ρουθ Γκαμπλ του Πανεπιστημίου Λα Τρομπ.

«Είναι μια δημοφιλής διαδρομή για τους διεθνείς τουρίστες που ταξιδεύουν από το Κατμαντού στη Λάσα», πρόσθεσε.

Περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι από τη νεπαλική πλευρά των συνόρων, δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 100 Κινέζοι υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή στην πλευρά του Νεπάλ», δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν.

Η κινεζική πρεσβεία «επιδιώκει περαιτέρω επαλήθευση» από τις Αρχές του Νεπάλ, πρόσθεσε. Ο Λιν ανέφερε επίσης ότι μεταξύ των αγνοουμένων αλλοδαπών υπήρχαν «τουρίστες και προσκυνητές», προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες εξακολουθούν να επαληθεύονται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του ο βουδιστής πνευματικός ηγέτης, Δαλάι Λάμα, δήλωσε ότι προσεύχεται για όλους όσους έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ.

«Προσεύχομαι για όλους όσους έχασαν τη ζωή τους και εκφράζω τη συμπαράστασή μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο χαρισματικός 91χρονος, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ινδία, χαίρει παγκόσμιας εκτίμησης για την ακούραστη εκστρατεία του υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας της πατρίδας του, του Θιβέτ, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας.

«Δεδομένου ότι η περιοχή αυτή έχει πληγεί και στο παρελθόν από καταστροφές, αυτά είναι σίγουρα συμπτώματα μιας βαθύτερης υποκείμενης αιτίας — είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους παράγοντες», πρόσθεσε. «Ελπίζω ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπου είναι δυνατόν, για να διασφαλιστεί ότι τέτοιες καταστροφές δεν θα επαναληφθούν», συμπλήρωσε.

Ο Δαλάι Λάμα ήταν μόλις 23 ετών όταν εγκατέλειψε τη θιβετιανή πρωτεύουσα Λάσα φοβούμενος για τη ζωή του, αφού τα κινεζικά στρατεύματα κατέστειλαν μια εξέγερση το 1959. Δεν έχει επιστρέψει ποτέ. Το Πεκίνο καταδικάζει τον Δαλάι Λάμα ως επαναστάτη και αυτονομιστή.

παρασύροντας ολόκληρα χωριά. Σπίτια κατακλύστηκαν και οχήματα πετάχτηκαν εδώ και εκεί σαν να ήταν παιχνίδια από το τσουνάμι νερού και λάσπης που έπληξε χωριά και πόλεις το πρωί της Τετάρτης, στην πορεία των δύο ποταμών — του Μπότε Κόσι και του Τρισούλι.

Η πιθανή αιτία της φονικής καταστροφής

Η φονική ξαφνική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Ρόιτερς, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο — πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα [σ.σ. χθες] είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα –δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα– έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.

«Αυτό που μπορώ να δω στις [χθεσινές] πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, είναι ότι το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ.

Ο Άντριου Ζόλι από το Planet δήλωσε ότι ο οργανισμός του θα δώσει σύντομα πληρέστερη απεικόνιση με ελεύθερη πρόσβαση προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο.

«Η ανάλυση του Νταν υποδεικνύει ότι μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα κατάρρευσης παγετώνα, λόγω ταχείας τήξης», έγραψε ο Ζόλι στο LinkedIn. «Το αν αυτό, με τη σειρά του, είχε ένα κλιματικό στοιχείο είναι κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα εξεταστεί εξονυχιστικά τις επόμενες ημέρες».

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε πως η «προκληθείσα, μεταξύ άλλων, από παγετώνα» πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά ενός περάσματος στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Πράκας Ποκχαρέλ, γεωλόγος της αρχής που εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στον ορεινό όγκο Χίντου Κους των Ιμαλαΐων και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε χθες, Τετάρτη, πως η ξαφνική πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα συστήματα των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, προσθέτοντας πως η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, φέρεται να αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.

Πηγές: AFP, Reuters