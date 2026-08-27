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Νεπάλ: Τουλάχιστον 353 νεκροί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις – Χιλιάδες αγνοούμενοι

Νεπάλ
clock 17:08 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών του Νεπάλ, ενώ ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ–Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας είχαν κάνει λόγο νωρίτερα σε «σημαντικές απώλειες» από μια κατολίσθηση σε συνοριακό κέντρο του Θιβέτ, με τρεις νεκρούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 273.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός, Λι Τσιανγκ έφτασε στην πληγείσα περιοχή στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ προκειμένου να επιβλέψει τις προσπάθειες αναζήτησης για περισσότερους από 500 αγνοούμενους στην περιοχή.

«Με την υποστήριξη του γενικού γραμματέα Σι Τζινπίνγκ… ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, συνοδευόμενος από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, έφτασε στην πληγείσα από την καταστροφή περιοχή της πόλης Γκιρόνγκ, στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, για να καθοδηγήσει τις εργασίες έκτακτης διάσωσης και παροχής βοήθειας, καθώς και για να επισκεφθεί τους διασώστες και τους πληγέντες», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua».

Ένα ισχυρό κύμα νερού και λάσπης που φέρεται να προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και πολλές κατολισθήσεις εδάφους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USCS).

Στο Νεπάλ, σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού, καθώς και εκείνην του Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Η στάθμη των υδάτων σε λίμνη που σχηματίστηκε σε έναν ποταμό όπου έλαβαν χώρα πλημμυρικά φαινόμενα στο Νεπάλ ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης, ανέφερε η αρχή διαχείρισης καταστροφών της χώρας, καλώντας τους κατοίκους και τους διασώστες να παραμείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού. Η απόφραξη ενός ποταμού την Τετάρτη οδήγησε στη δημιουργία της λίμνης, ανέφερε ακόμα η Αρχή.

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