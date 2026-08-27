Δήμος Ηρακλείου: Ξεκινά στις 31 Αυγούστου το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών

Το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, παρουσίασαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη σε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 27/8 στη Λότζια.

Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες με ελεύθερη είσοδο, που θα παρουσιαστούν στις πλατείες, στις στοές, στις πύλες στους προμαχώνες και στα κηποθέατρα των Ενετικών Τειχών της πόλης.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, προσκάλεσε όλες και όλους να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, σημείωσε ότι είναι η πρώτη χρονιά που το Φεστιβάλ των Τειχών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού, μίλησε για την συνδρομή του Υπουργείου και στάθηκε ιδιαίτερα στο συμπεριληπτικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ: «Σας προσκαλούμε όλες και όλους στις εκδηλώσεις του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών. Το Φεστιβάλ των Τειχών, στην τρίτη του χρονιά, γίνεται και επίσημα μέσα στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Ενετικών Τειχών και των Νεωρίων. Αυτή η σύμβαση έχει ως μέρη το Δήμο Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τον ΟΔΑΠ. Η συνδρομή του Υπουργείου, εκτός από θεσμική, είναι και οικονομική σε ότι αφορά και το ίδιο το Φεστιβάλ των Τειχών. Το Φεστιβάλ προχωρά με βήματα από την πρώτη του δοκιμαστική χρονιά το 2024 σε μια χρονιά μεγαλύτερης ανάπτυξης το 2025 και τώρα το 2026 μπαίνει στην τροχιά την οποία θέλουμε να βρίσκεται στο μέλλον, που είναι ενός συνόλου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα Ενετικά Τείχη οι οποίες προσκαλούν και βρίσκουν ανταπόκριση από τους ανθρώπους της πόλης, κατοίκους και επισκέπτες, και ταυτόχρονα να δίνει και ένα διεθνές στίγμα. Η επιδίωξη μας είναι και μέσα από το Φεστιβάλ των Τειχών, τα Τείχη να καταστούν ένας από τους στόχους για τους οποίους οι άνθρωποι θα έρχονται και θα επισκέπτονται το Ηράκλειο με ότι θετικό μπορεί να σημαίνει αυτό και για την εικόνα και για τη ζωή της πόλης. Το Φεστιβάλ φέτος έχει ένα πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα. Εξαρχής είχε, και τώρα ακόμα πιο ενισχυμένο, ένα χαρακτήρα που θα τον έλεγα πολιτιστικά συμπεριληπτικό».

Επισημαίνοντας ότι ο ευρύτερος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να ενταχθούν τα Ενετικά Τείχη στην ζωή της πόλης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν έργα σε εξέλιξη καθώς και έργα που έχουν ολοκληρωθεί, όπως το ισόπεδο τμήμα των Τειχών, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο χώρο Ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης ο οποίος θα εγκαινιαστεί στις 10/9 στη στοά Μακάσι: «Η πολιτιστική ζωή στα Τείχη θέλουμε να είναι αέναη. Το ζήτημα είναι τα Τείχη να ενταχθούν στη ζωή των ανθρώπων και να εκπέμπουν και ένα στίγμα έλξης στην πόλη. Να μπορούν οι άνθρωποι να περπατούν, να κάνουν τη βόλτα και την άσκηση τους αλλά και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Τα Τείχη είναι ένας καταπληκτικός πνεύμονας για το Ηράκλειο και αυτό έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητό. Έχουμε αρχίσει να αναπνέουμε τα Τείχη, να αναπνέουμε στα Τείχη και αυτό έχει γίνει με πολύ δουλεία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα αναψυκτήρια που άνοιξαν στην αρχή του καλοκαιριού και ήδη βλέπουμε πόσο έλκουν περιπατητές, ανθρώπους που αθλούνται ή απλώς αναπνέουν σε αυτό το μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο που πραγματικά ξεχωρίζει το Ηράκλειο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Γνωρίζετε επίσης ότι εδώ και πολύ λίγες εβδομάδες είναι ανοικτές και οι τέσσερις αστικές πύλες, της Σαμπιονάρα, του Αγίου Γεωργίου, του Ιησού στην οποία δώσαμε και μια ειδική χρήση και αποκτήσαμε ένα χώρο πολιτισμού για μουσικές εκδηλώσεις, και του Παντοκράτορα με τη μοναδική έκθεση της Εφορίας Αρχαιοτήτων για τους 40 αιώνες ιστορίας της πόλης. Κοντά σε αυτά και η στοά Μακάσι όπου στις 10 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιάσουμε το χώρο ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης που είναι προϊόν πολύμοχθης και μακράς προετοιμασίας δουλειάς. Όμως έχει και ένα ειδικότερο χαρακτήρα, δηλαδή της μνήμης των δραματικών γεγονότων εκπατρισμού συμπατριωτών μας στα έτη 1943 και 1944. Έχει λοιπόν και μια εστίαση σε κάτι το οποίο στην Ευρώπη γίνεται και βρίσκει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και θεωρούμε ότι και στον ελλαδικό χώρο είναι καιρός να αναπτύσσεται. Σε κάθε περίπτωση εμείς στο Ηράκλειο δημιουργούμε αυτό τον αρκετά υποβλητικό, όπως θα διαπιστώσετε, χώρο μνήμης. Και βέβαια στόχος είναι να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες στρατιωτικές στοές».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη καθώς και στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη καθώς και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών: «Θέλω να ευχαριστήσω, εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, τους ανθρώπους που δούλεψαν, εξακολουθούν να δουλεύουν και θα δουλεύουν μέχρι και την επόμενη μέρα του Φεστιβάλ και διαρκώς για μια δραστηριότητα η οποία είναι αέναη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, τους συνεργάτες ξεκινώντας από την Εύη Μαρτιμιανάκη, τις Υπηρεσίες, τους πιο ειδικά διαπιστευμένους συνεργάτες μας για τη δράση αυτή, τη Μαριάννα Γιαλύτη, την Κωνσταντίνα Χατζάκη,, τον Ειδικό μου Σύμβουλο Νίκο Τσαγκαράκη για όλη αυτή την προσπάθεια της οποίας τους καρπούς θα δρέψουμε τις επόμενες μέρες».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη από την πλευρά της, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την αμέριστη συμπαράσταση και μίλησε για το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών, αναφέροντας σχήματα και καλλιτέχνες καθώς και την μεγάλη συναυλία του συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι με την οποία θα ολοκληρωθεί το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για το ενδιαφέρον και την αμέριστη συμπαράσταση που δείχνει για τα Τείχη γενικότερα αλλά και ειδικότερα για το Φεστιβάλ των Τειχών το οποίο εξελίσσεται δυναμικά και θεωρούμε ότι πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης. Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο. Φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες, εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, θέατρο, μουσική, συναυλίες, χορό, ξεναγήσεις, αστροπαρατήρηση. Την πρώτη μέρα ξεκινάμε με ένα show με εκατοντάδες drones πάνω από τα Τείχη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πρώτη συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, έχουμε κινηματογράφο, εκθέσεις και μια πλειάδα από σπουδαίους καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ο Νίκος Γράψας, ο Κωνσταντίνος Βήτα, ο Χρίστος Τζιφάκις με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης και το Μαέστρο Μίλτο Λογιάδη. Έχουμε ένα τριήμερο τζαζ με τους σπουδαίους τζαζίστες David Lynch, Σταύρο Λάντσια και Πέτρο Κλαμπάνη, μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση από το Συμπόσιο Πολιτισμού και πολλά άλλα. Επίσης, έχουμε τρεις σημαντικούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στην πύλη Βιτούρι και απευθύνονται σε ένα πολύ νεανικό κοινό με σύγχρονα ακούσματα. Είναι ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, οι Frenzee και οι Eclipso. Θα έχουμε ξεναγήσεις στην Πύλη Παντοκράτορα από την Εφορία Αρχαιοτήτων η οποία μας στηρίζει και συμμετέχει και αυτό είναι σημαντικό και την ευχαριστούμε. Φέτος το Φεστιβάλ μας αποκτά διεθνή διάσταση γιατί μετά τα εγκαίνια της στοάς Μακάσι έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία από τον σημαντικό δημιουργό που έχει τιμηθεί με Όσκαρ, Νικόλα Πιοβάνι. Ο Νικόλα Πιοβάνι επανέρχεται μετά από 45 χρόνια στην πόλη μας καθώς είχε συμμετάσχει το 1981 στο Μουσικό Αύγουστο σε συνεργασία με το Μάνο Χατζιδάκι. Η παρουσία του Πιοβάνι δίνει μια άλλη διάσταση στο Φεστιβάλ μας φέτος. Αυτό που θέλουμε είναι να αποκτήσει κοινό και εκτός Κρήτης και Ελλάδας».

Η Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη ευχαρίστησε όλες και όλους που συνδράμουν στο Φεστιβάλ των Τειχών και προσκάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις: «Καλούμε όλες και όλους να απολαύσουμε μαζί το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και τους χορηγούς μας που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, τους εθελοντές που βοηθούν πολύ, την Εύη Μαρτιμιανάκη και τους συνεργάτες της από το Τμήμα Πολιτισμού, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού γενικότερα, τη Μαριάννα Γιαλύτη που έχει την οργάνωση παραγωγής, το Νίκο Τσαγκαράκη, την υπεύθυνη επικοινωνίας Κωνσταντίνα Χατζάκη, τον Μύρωνα Καραντινό και πολλούς άλλους που βοηθούν στη διοργάνωση».

Τέλος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε ότι για τις εκδηλώσεις που έχουν εισιτήριο η πλατφόρμα της ticket services ανοίγει στις 10 το πρωί της 28ης Αυγούστου καθώς και επίσης ότι ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων θα διατεθούν από το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σε e-book εδώ: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2026/08/CWF-2026-e-book.pdf

Είσοδος - Εισιτήρια:

Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης.

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών.

Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ»: 4€ (δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου).

Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις ξεναγήσεις θα διατεθούν δωρεάν ακουστικά ξενάγησης στους συμμετέχοντες. Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη έντυπου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αντίστοιχου αποδεικτικού για την παροχή έκπτωσης.

Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται εντός του χώρου των Κηποθεάτρων καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

Το προσωπικό των Κηποθεάτρων βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Στα κοινωνικά δίκτυα του Φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Στο ταμείο του Κηποθεάτρου Ν. Καζαντζάκης αυτοπροσώπως ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Κυριακή 10:00-19:00).

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