Ρομπότ "Bolt": Το ακατόρθωτο για τον άνθρωπο έγινε πραγματικότητα από μια μηχανή

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Το ακατόρθωτο για τον άνθρωπο έγινε πραγματικότητα από τη μηχανή. Κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο, το κινεζικό ανθρωποειδές ρομπότ Tiangong Ultra έγραψε ιστορία, διανύοντας τα 100 μέτρα σε μόλις 8,64 δευτερόλεπτα.

Η επίδοση αυτή καταρρίπτει θριαμβευτικά το «στοιχειωμένο» παγκόσμιο ρεκόρ των 9,58 δευτερολέπτων που κατέχει ο Γιουσέιν Μπολτ από το 2009. Το ρομπότ, που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ του Πεκίνου, έδειξε τις προθέσεις του από νωρίς, σημειώνοντας 9,39'' στα προκριματικά και 8,85'' στους ημιτελικούς, προτού αγγίξει το απόλυτο ρεκόρ στον τελικό.

Ταχύτητα - σοκ και προκλήσεις... φρεναρίσματος

Το Tiangong Ultra δεν ήταν το μόνο που εντυπωσίασε. Το ρομπότ Lightning της εταιρείας Honor σημείωσε χρόνο 9,32'' σε δοκιμές, αναπτύσσοντας μέγιστη ταχύτητα 14,5 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, η τεχνολογία έχει ακόμα ένα σημαντικό εμπόδιο να ξεπεράσει: Τη σταθερότητα μετά τον τερματισμό.

Λόγω της τεράστιας ορμής, το Lightning ολοκλήρωσε την προσπάθειά του πέφτοντας με δύναμη πάνω σε έναν προστατευτικό τοίχο με μαξιλάρια, καθώς οι μηχανικοί αδυνατούν ακόμα να ελέγξουν το αποτελεσματικό φρενάρισμα σε τέτοιες ταχύτητες.

Στην ίδια διοργάνωση έπεσε ένα ακόμα ιστορικό ανθρώπινο οχυρό, καθώς ρομπότ της X-Humanoid ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Χαβιέρ Σοτομαγιόρ στο άλμα εις ύψος (2,45 μ.), πηδώντας στα 2,88 μέτρα.

Η πρόοδος της ρομποτικής είναι εκθετική, αν σκεφτεί κανείς ότι στην περσινή αντίστοιχη διοργάνωση ο νικητής των 100 μέτρων είχε τερματίσει σε... 21,5 δευτερόλεπτα.

Η εποχή όπου οι μηχανές ξεπερνούν τις κορυφαίες ανθρώπινες φυσικές ικανότητες είναι πλέον εδώ.

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