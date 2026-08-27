Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξάνονται, αλλά των εστιατορίων μειώνονται στην Ανατολική Κρήτη

Με διαφορετικούς ρυθμούς, με τους χαμένους και τους κερδισμένους, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη.

Αν και τα ξενοδοχεία και γενικά τα καταλύματα βλέπουν τα έσοδά τους να παίρνουν την «ανηφόρα», η εικόνα αυτή δεν αντανακλάται στα τραπέζια των εστιατορίων, καθώς οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους για φαγητό και διασκέδαση.

Η εστίαση στην Ανατολική Κρήτη καταγράφει αισθητή πτώση που ξεπερνά το 3%. Αντίθετα, Χανιά και Ρέθυμνο καταγράφουν θετικό πρόσημο, αποτελώντας την εξαίρεση στον εθνικό κανόνα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄ τρίμηνο του 2026, ο πανελλαδικός τζίρος των καταλυμάτων ενισχύθηκε κατά 6,1% (φτάνοντας τα 3,304 δισ. ευρώ από 3,113 δισ. ευρώ το 2025), την ώρα που η εστίαση σημείωσε υποχώρηση κατά 2,5% (στα 3,165 δισ. ευρώ από 3,245 δισ. ευρώ).

Η διεύρυνση αυτής της «ψαλίδας» αποτυπώνεται έντονα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ζάκυνθος και η Κως, όπου τα έσοδα της διαμονής αυξάνονται, αλλά η δαπάνη στο φαγητό υποχωρεί αισθητά.

Στην Κρήτη, το τουριστικό τοπίο διαφοροποιείται, ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα. Ηράκλειο και Λασίθι είναι στο μοτίβο της υπόλοιπης Ελλάδας. Στο Ηράκλειο, η ισχυρή άνοδος του τζίρου στα καταλύματα κατά 12,2% συνοδεύτηκε από κάμψη 3,1% στην εστίαση.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Λασίθι, με τη διαμονή να ενισχύεται κατά 4,7% και την εστίαση να υποχωρεί κατά 3,4%. Κόντρα στο ρεύμα των απωλειών που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, Χανιά και Ρέθυμνο παρέμειναν σε θετικό έδαφος και στις δύο δραστηριότητες.

Ειδικότερα στην εστίαση, ο τζίρος σημείωσε αύξηση 4% στα Χανιά και 3,5% στο Ρέθυμνο, αποδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην καταναλωτική δαπάνη των επισκεπτών, που ενισχύουν και αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά.

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