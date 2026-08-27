Δανδουλάκη: «Πολύ χαρούμενη που είμαι σε ένα τόσο υγιές σωματείο όπως ο Ανδρογέας»

Η φόργουορντ/σέντερ του Ανδρογέα (Women’s Basketball League 2), Μαρία Δανδουλάκη, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τη Σοφία Βαλσάμη και τον Μιχάλη Γκιουλένογλου. Αναλυτικά είπε:

Για την ανανέωσή της με τον Ανδρογέα: «Η αλήθεια είναι ότι δέχθηκα μεγάλη πίεση απ’ τον προπονητή μου, την οποία δεν την έχω ξαναδεχτεί σαν αθλήτρια. Παρ’ όλα αυτά, μου ήταν εύκολο, δε μίλησα με καμία άλλη ομάδα. Με κάνει χαρούμενη το να προσφέρω στον τόπο μου, γιατί εγώ είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με χαροποιεί που θα προσφέρω απ’ το σπίτι μου και θα βρίσκομαι δίπλα στη μητέρα μου και τον σύντροφό μου. Εγώ υπέγραψα πριν πάρει η ομάδα τη wild card, γιατί θεώρησα πως οφείλω ν’ ανταποδώσω στην ομάδα ό,τι έχει προσφέρει εκείνη σε εμένα».

Για το συναίσθημα τού να παίζει για την ομάδα της πόλης της: «Γενικά σαν άνθρωπος δεν είμαι πολύ συναισθηματική, όμως μού βγάζει πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Έχουμε έναν πολύ αξιόλογο προπονητή που κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι του για εμάς. Μας προσφέρει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Επίσης, να προσθέσω κάτι που δεν είναι τόσο συχνό στην Κρήτη και το Ηράκλειο, ενώ στην Αθήνα είναι δεδομένο. Φέτος θα έχουμε τον καλύτερο γυμναστή της Κρήτης, τον Παντελή Χριστοδούλου, ο οποίος είναι προπονητής στον Εργοτέλη και θα βρίσκεται στη ομάδα μας ώστε να μας έχει όσο καλύτερα γυμνασμένες γίνεται για να προσφέρουμε στην ομάδα μας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ομάδα, θα το λέω όσο φοράω τη φανέλα του Ανδρογέα. Είναι σπάνιο το συναίσθημα αυτό, να νιώθει μια γυναίκα πως της προσφέρουν πράγματα, οπότε και για εκείνη είναι πιο “εύκολο” να προσφέρει επίσης για την ομάδα.



Ο Ανδρογέας προσφέρει μια προβολή σε όλες τις αθλήτριές του, που την έχουν πολύ λίγα σωματεία. Είναι ιδανικές οι προδιαγραφές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτήν τη στιγμή ο Ανδρογέας προσφέρει κι άλλη ανάπτυξη στο μπάσκετ γυναικών, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρει δέκα αθλήτριες απ’ την Αθήνα, οπότε έκανε φέτος το τμήμα U23, έτσι ώστε να παίζουν και τα κορίτσια που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην WBL2 και να βελτιώνονται αλλά και να μπορεί να παράγει παίκτες ώστε να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα».

Για τη συμμετοχή του Ανδρογέα στη Women’s Basketball League 2 μέσω wild card: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Ο πρόεδρός μας έκανε τα πάντα και ό,τι περνούσε απ’ το χέρι του ώστε να πάρουμε τη wild card και να βρισκόμαστε στην ίδια κατηγορία. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, γιατί της αξίζει να παίζει σ’ αυτήν».

Για τα πολλά ταξίδια που θα έχουν και τη νέα σεζόν: «Είναι πολύ κουραστικό για εμάς να μπαίνουμε κάθε δύο σαββατοκύριακα στο καράβι. Αυτό άλλες ομάδες δεν το έχουν. Όταν έχανε η ομάδα δε θέλαμε να σταθούμε σε όλο αυτό, παρ’ όλα αυτά είναι όντως ένα κομμάτι που μας δυσκολεύει. Θα σταθώ και στη διαφορά δυναμικότητας των ομάδων της Αθήνας, γιατί εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίξουμε φιλικά εδώ και θα πάμε στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, στις 13 Σεπτεμβρίου στο Κύπελλο, χωρίς να έχουμε παίξει φιλικό πριν αυτού. Είναι μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στις αθηναϊκές ομάδες και τις επαρχιακές».

Για την «ταυτότητα» της ομάδας την επερχόμενη σεζόν: «Θα είμαστε μια πολύ σκληρή ομάδα, ο κόουτς Ανυφαντάκης κάνει τα πάντα για να γίνουμε πιο σκληρές. Η ομάδα πρέπει να μάθει να κερδίζει. Πέρυσι δεν… ξέραμε πώς να κερδίζουμε και ένα μεγάλο στοίχημα για ‘μας φέτος είναι να γίνουμε πιο σκληρές και να μάθουμε να κερδίζουμε, να έχουμε νοοτροπία νικητή. Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία και έχουμε όλες το ίδιο στο μυαλό μας».

Για τη δράση του Ανδρογέα με τον δωρεάν προληπτικό γενετικό έλεγχο: «Αύριο στις 28 Αυγούστου και ώρα 14:30-17:30 στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, ο Ανδρογέας, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης, προσφέρει Δωρεάν Προληπτικό Γενετικό Έλεγχο Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας & Κυστικής Ίνωσης για όλες τις αθλήτριες ηλικίας 20-35 ετών. Δεν απευθύνεται μόνο σ’ εκείνες του Ανδρογέα, αλλά σε όλες του Ηράκλειου. Γενικά ο Ανδρογέας πρεσβεύει το μπάσκετ γυναικών και όχι μόνο. Ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε πως η πρόληψη σώζει ζωές και κάνει καλύτερη τη ζωή μας. Σε ό,τι δράση μπορούμε να προσφέρουμε είμαστε εκεί ως σωματείο.



Σπάνια υπάρχουν σωματεία όπως αυτό του Ανδρογέα που ενδιαφέρονται πραγματικά για τις αθλήτριες. Όλες οι αθλήτριες της ομάδας περνούν αιματολογικές εξετάσεις. Ό,τι περνάει απ’ το χέρι του Ανδρογέα το κάνει για τις αθλήτριές του και αυτό είναι πολύ σημαντικό ν’ ακούγεται. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίζω σε ένα τόσο υγιές σωματείο».