Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η έναρξη του 4ου Malevizi Festival

Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού στο Μαλεβίζι πλησιάζει! Οι προετοιμασίες για το 4ο Malevizi Festival βρίσκονται στην κορύφωσή τους, με τον Δήμο Μαλεβιζίου να προετοιμάζει ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο μουσική, πολιτισμό, γεύσεις, παράδοση, δημιουργία και διασκέδαση.

Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026, η πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι μετατρέπεται σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή και υποδέχεται καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, πολιτιστικούς συλλόγους και ανθρώπους του τόπου, σε μια μεγάλη γιορτή που έχει ως στόχο όχι μόνο να προσφέρει μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, αλλά και να αναδείξει το Μαλεβίζι, τα προϊόντα, την παράδοση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του.

Ένα γεμάτο τριήμερο, μια πραγματική πανδαισία φεστιβαλικών μουσικών ακουσμάτων, με καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και ένα ευρύ φάσμα αξιόλογων ντόπιων μουσικών σχημάτων, υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και μοναδικές εμπειρίες.

Το Γάζι και η πλατεία Κατσαμάνη γίνονται το επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτιστικής συνάντησης, όπου η μουσική, η παράδοση, η δημιουργικότητα, η αλληλεπίδραση και το μεράκι των ανθρώπων του Μαλεβιζίου πρωταγωνιστούν.

Το σύνθημα για την έναρξη του 4ου Malevizi Festival θα δοθεί στις 19:00, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, Με προϊόντα και γεύσεις του τόπου, δημιουργίες, εκπλήξεις, βιωματικές δράσεις και πολύ μεράκι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα δώσουν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά, μεταφέροντας στους επισκέπτες την αυθεντική Μαλεβιζιώτικη εμπειρία.

Στις 20.15 στη σκηνή θα ανέβει ο ξεχωριστός, δυναμικός και λυρικός, ο δικός μας Σωτήρης Μαργαρίτης, μαζί με τους Despicables Band, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια.

Στις 22:15, τη σκυτάλη θα πάρει η Κωνσταντίνα Τούνη, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, παρασύροντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια, ήχους και ρυθμούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, απογειώνοντας κυριολεκτικά τη βραδιά.

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Το 4ο Malevizi Festival έρχεται για ακόμη μία χρονιά να ενώσει μουσική, πολιτισμό, παράδοση και ανθρώπους και να δημιουργήσει μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους.

Και φυσικά, η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του 4ου Malevizi Festival είναι δωρεάν.

Ας το ζήσουμε!

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