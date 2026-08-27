Λέμβος με μετανάστες νότια της Νήσου Χρυσής

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Νέα επιχείρηση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη νότια της Νήσου Χρυσής, μετά τον εντοπισμό λέμβου με δεκάδες μετανάστες, ανοιχτά της Ιεράπετρας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 50 επιβαίνοντες, με σκάφος του Λιμενικού να έχει προσεγγίσει την περιοχή για την περισυλλογή τους.

Ο ακριβής αριθμός των μεταναστών, καθώς και η κατάσταση της υγείας τους, αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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