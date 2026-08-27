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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Παρίστανε τον πελάτη και έκλεβε από το ταμείο

συλληψη
clock 12:15 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπής από επιχείρηση ημεδαπού.

Ειδικότερα, στις 26 Αυγούστου άγνωστο άτομο εμφανιζόμενος ως πελάτης σε επιχείρησης με τη μέθοδο της απασχόλησε αφαίρεσε χρηματικό ποσό τριακοσίων (300) ευρώ. Κατόπιν αξιοποίησης συλλεχθέντος υλικού  ταυτοποιήθηκαν  άμεσα  τα στοιχεία 52χρονου ημεδαπού ως δράστη της κλοπής ο οποίος εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη.

Σε σωματική ερεύνα που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι ο 52χρονος  είχε προβεί ακόμα δύο φόρες σε ομοειδείς  πράξεις  με τον ίδιο τρόπο δράσης στο ίδιο κατάστημα αφαιρώντας άγνωστα χρηματικά ποσά.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

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