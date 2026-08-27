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GOSSIP - LIFESTYLE

Το μυστικό της Δέσποινας Βανδή για λαμπερό δέρμα μετά τα 50

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clock 11:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το καθημερινό μακιγιάζ που επιλέγει για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις και είναι μία κούκλα.

Τα tips της: 

  • Concealer σε δύο τόνους: Χρήση ανοιχτόχρωμου concealer στα εσωτερικά σημεία και μιας πιο σκούρας απόχρωσης (honey) για τα σημεία που έχει επηρεάσει το μαύρισμα.
  • Bronzer για γωνίες: Εφαρμογή του προϊόντος σε μορφή στικ κάτω από τα κόκκαλα των παρειών, στο πιγούνι και στη μύτη για τη δημιουργία σκιάσεων.
  • Blush στις παρειές: Επιλογή ρουζ σε απόχρωση sexy rose ανάμεσα στο concealer και το bronzer, αλλά και ελαφρύ πέρασμα στα βλέφαρα.
  • Blending: Καλό ανακάτεμα όλων των προϊόντων με πινέλο για ομοιόμορφο φινίρισμα.

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