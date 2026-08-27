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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφη 45χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 13χρονου

Λιμενικό Σώμα
clock 11:34 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού υπηκόου προχώρησαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία 13χρονου για περιστατικό που σημειώθηκε στον Ενετικό λιμένα.

Ο ανήλικος υπέβαλε έγκληση σε βάρος του 45χρονου, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψή του για σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με το άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

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Λιμεναρχείο Ρεθύμνου Σύλληψη Σεξουαλική Παρενόχληση
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