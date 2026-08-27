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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών σε στύλους του ΔΕΔΔΗΕ ... λόγω υγρασίας

φωτιά - στύλος ΔΕΗ
clock 06:55 | 27/08/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Απανωτά περιστατικά με εκρήξεις, σπινθήρες και φωτιές σε στύλους του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποίησαν από πριν τα μεσάνυχτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Στη Σητεία αλλά και στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου, εκδηλώθηκε φωτιά σε στύλο ηλεκτροδότησης, ενώ αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Ροδάκινο Ρεθύμνου, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συνθήκες υγρασίας φαίνεται να συνέβαλαν στην εκδήλωση του προβλήματος.

Αντίστοιχη αναστάτωση προκλήθηκε και στην περιοχή του γηπέδου του ΠΟΑ στο Ηράκλειο, όπου καταγράφηκαν εκρήξεις και σπινθήρες από μετασχηματιστή.

Τα τηλεφωνήματα πολιτών προς την Πυροσβεστική ήταν συνεχή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι κάτοικοι άκουγαν εκρήξεις και έβλεπαν σπινθήρες να πετάγονται από τους στύλους, προκαλώντας ανησυχία.

Παράλληλα, τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσαν διακοπές ρεύματος, αλλά και σημαντικές πτώσεις στην τάση, δημιουργώντας προβλήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο σκηνικό, πάντως, δεν είναι πρωτοφανές. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και πριν από λίγες ημέρες σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με εκρήξεις σε μετασχηματιστές, σπινθήρες και βλάβες στο δίκτυο να προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

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