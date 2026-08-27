Ηράκλειο: 327 μετανάστες στα νότια μέσα σε μία ημέρα!

Νέα μεγάλη αύξηση στις αφίξεις μεταναστών καταγράφηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς συνολικά 327 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε έξι διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με την καταγραφή των περιστατικών, οι αφίξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, με τον αριθμό των μεταναστών να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από περιστατικό σε περιστατικό. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση καταγράφηκαν 67 άτομα, στη δεύτερη 71, στην τρίτη 39, στην τέταρτη 38, στην πέμπτη 42 και στην έκτη 70 άτομα.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των νέων περιστατικών, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις καταγραφής και μεταφοράς των μεταναστών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών.

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