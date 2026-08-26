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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurovolley: Ήττα για τα κορίτσια στο Μπρνο

βολει
clock 22:27 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Εθνική βόλει γυναικών ολοκλήρωσε με μία... ανώδυνη ήττα 3-0 απ’ τη Σερβία την παρουσία της στον Β’ όμιλο του EuroVolley. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «16», καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο γκρουπ με απολογισμό δύο νίκες και δύο ήττες.

Η Μάρθα Ανθούλη ήταν η πρώτη σκόρερ της Ελλάδας με 12 πόντους, όμως η Σερβία είχε τον έλεγχο και στα τρία σετ, φτάνοντας δίκαια στη νίκη με 25-22, 25-13 και 25-18. Οι τελευταίες αναμετρήσεις του ομίλου διεξάγονται την Πέμπτη (27/8), με τα ζευγάρια Ουκρανία-Σερβία και Τσεχία-Βουλγαρία.

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 1 άσσο, 34 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-13, 25-18) σε 72′

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 1 (1/3 επ.), Τικμανίδου 6 (5/10 επ., 1 άσσος, 45% υπ. - 5% άριστες), Τάνη, Μπακοδήμου 10 (9/29 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (5/13 επ.), Ανθούλη 12 (9/26 επ., 3 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. - 20% άριστες), Γκιούρδα, Κλέπκου, Κωνσταντινίδου, Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ., 30% υπ. - 20% άριστες), Γράβαρη 1 (1/3 επ.).

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