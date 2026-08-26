Powder pedicure: Η κορεάτικη τάση για τo pedicure!

Milky βάση, διακριτική πέρλα και ένα σχεδόν «γυάλινο» φινίρισμα. Το powder pedicure έρχεται από τη Νότια Κορέα και είναι ίσως ο πιο κομψός τρόπος να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι.

Τα manicure trends συνήθως κλέβουν όλη τη δόξα, όμως αυτή τη φορά τα πεντικιούρ διεκδικούν τη θέση τους στο beauty spotlight. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε επίσημα τα σανδάλια και επιστρέψουμε στα κλειστά παπούτσια, ένα νέο nail trend μάς δίνει έναν πολύ καλό λόγο για ένα τελευταίο καλοκαιρινό ραντεβού στο nail salon.

Ο λόγος για το powder pedicure, την τάση που ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα και έχει ήδη γίνει viral στα social media. Πίσω από το look βρίσκεται το Priére Nail Studio και η nail artist Kim Mi Hee, με μία από τις αναρτήσεις του salon για το συγκεκριμένο πεντικιούρ να συγκεντρώνει περισσότερα από 4 εκατομμύρια likes.







Τι είναι το powder pedicure;



Παρά το όνομά του, το powder pedicure δεν έχει καμία σχέση με ένα «πουδρέ» ή ματ αποτέλεσμα. Το όνομα προέρχεται από τη λεπτή pearlescent chrome powder που εφαρμόζεται πάνω από το χρώμα και δημιουργεί αυτή τη χαρακτηριστική φωτεινή, σχεδόν υγρή λάμψη. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως την πιο refined εκδοχή του glazed pedicure. Η διαφορά, όμως, βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Η προετοιμασία των νυχιών είναι εξαιρετικά σχολαστική, επωνύχια, σχήμα και επιφάνεια του νυχιού πρέπει να είναι άψογα πριν εφαρμοστεί το βερνίκι. Η πιο δημοφιλής εκδοχή είναι το «powder white» pedicure, ένα πολύ απαλό milky λευκό με υποτόνους ροζ, που αφήνει το φυσικό νύχι να διακρίνεται ελαφρώς.







Το αποτέλεσμα; Καθαρό, περιποιημένο και glossy χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Το μυστικό βρίσκεται στη «syrup» βάση

Σύμφωνα με την Kim Mi Hee, το συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργείται με ένα λευκό syrup gel ως βάση και μία διάφανη περλέ πούδρα από πάνω. Τα syrup nails αποτελούν ήδη μεγάλη τάση στην κορεάτικη nail beauty σκηνή και χαρακτηρίζονται από την ημιδιάφανη, ζελέ υφή τους. Σε αντίθεση με ένα κλασικό opaque λευκό βερνίκι, το syrup gel δημιουργεί ένα πιο διάφανο, σχεδόν γυάλινο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το powder pedicure να δείχνει τόσο sophisticated. Δεν βλέπεις έντονο λευκό χρώμα, αλλά ένα milky veil με διακριτική περλέ λάμψη, που αντανακλά το φως κάθε φορά που κινείσαι.

Πώς θα κάνεις powder pedicure στο σπίτι

Δεν χρειάζεται φυσικά να ταξιδέψεις μέχρι τη Νότια Κορέα για να υιοθετήσεις την τάση. Μπορείς να δημιουργήσεις μια powder pedicure-inspired εκδοχή και μόνη σου.

Ξεκίνησε με πολύ καλή προετοιμασία των νυχιών και των επωνυχίων και εφάρμοσε base coat. Στη συνέχεια, πέρασε δύο πολύ λεπτές στρώσεις από ένα ημιδιάφανο milky white ή milky pink βερνίκι. Το σημαντικό είναι να μην επιλέξεις ένα έντονο, opaque λευκό – θέλουμε να παραμένει αυτή η ελαφριά διαφάνεια.

Μόλις στεγνώσει εντελώς, πρόσθεσε μία πολύ λεπτή στρώση από pearlescent ή chrome top coat. Το trick είναι να υπάρχει τόσο προϊόν όσο χρειάζεται για να «πιάνει» το φως, χωρίς να μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε metallic.







Ολοκλήρωσε με ένα διάφανο glossy top coat για έξτρα λάμψη και διάρκεια.

Γιατί έγινε viral;

Η απάντηση κρύβεται στην απλότητά του. Σε μια εποχή που τα nail trends μπορούν να γίνουν υπερβολικά περίπλοκα, το powder pedicure επιστρέφει στην ιδέα των καθαρών, άψογα περιποιημένων νυχιών, προσθέτοντας όμως μία μικρή δόση λάμψης. Όπως εξηγεί η Kim Mi Hee, η λεία υφή και η κομψή, φωτεινή λάμψη της πούδρας είναι εκείνες που κάνουν το αποτέλεσμα να ξεχωρίζει. Είναι, επίσης, ένα πεντικιούρ που λειτουργεί σχεδόν σαν beauty φίλτρο για τα πόδια: το milky χρώμα δείχνει φρέσκο πάνω σε μαυρισμένη επιδερμίδα, ενώ η πέρλα αντανακλά διακριτικά το φως.

Κάπως έτσι, το powder pedicure γίνεται το ιδανικό τελευταίο πεντικιούρ του καλοκαιριού. Minimal, clean και αρκετά ιδιαίτερο ώστε να ανανεώσει το milky white που φοράμε εδώ και μήνες. Αν έχεις ακόμη μερικές ημέρες με σανδάλια μπροστά σου, ίσως μόλις βρήκες το τελευταίο σου nail appointment πριν από το φθινόπωρο.

Πηγή: queen.gr

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