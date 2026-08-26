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ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πρόστιμο 29,8 εκατ. δολαρίων για παράνομη επεξεργασία δεδομένων εφήβων

tik tok
clock 21:12 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πρόστιμο ύψους 153,8 εκατ. ρεάλ, περίπου 29,8 εκατ. δολαρίων, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (ANPD) στην ByteDance, την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εφήβων.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η βραζιλιάνικη θυγατρική της ByteDance επεξεργάστηκε προσωπικά δεδομένα χρηστών ηλικίας 13 έως 18 ετών χωρίς έγκυρη νομική βάση, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.



Υποχρεωτική διαγραφή δεδομένων

Η απόφαση προβλέπει ότι η ByteDance θα πρέπει, μέσα σε 60 εργάσιμες ημέρες, να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εφήβων για τους οποίους δεν έχει ρυθμιστεί η απαιτούμενη νομική εκπροσώπηση ή συνδρομή. Παράλληλα, καλείται να ενημερώσει τα τρίτα μέρη με τα οποία είχε μοιραστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να καταθέσει τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο για την προστασία δεδομένων, καθώς και αρχεία καταγραφής των συστημάτων της που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή της. Τα στοιχεία πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

Αυστηρότεροι έλεγχοι για την προστασία των ανηλίκων

Οι αρχές της Βραζιλίας εντείνουν τους ελέγχους στα μέτρα που λαμβάνουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για την προστασία παιδιών και εφήβων, την ώρα που και άλλες χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Στις 12 Αυγούστου, η ANPD είχε διατάξει και το Discord να αναστείλει λειτουργίες μετάδοσης μέσω streaming, εξαιτίας ανησυχιών για την έκθεση παιδιών και εφήβων σε επιβλαβές περιεχόμενο.

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