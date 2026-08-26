Η πόλη που χωρίστηκε στα δύο από αυτοκινητόδρομο: «Χρησιμοποιώ μία από τις κολόνες για να απλώνω τα ρούχα»

Στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, υπάρχουν κάτοικοι που μπορούν να πουν κυριολεκτικά ότι έχουν έναν αυτοκινητόδρομο μέσα στον κήπο τους. Ο Μ4, ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το Λονδίνο με τη νότια Ουαλία, περνά ακριβώς πάνω από κατοικίες, δημιουργώντας μια τεράστια τσιμεντένια κατασκευή.

Ο υπερυψωμένος δρόμος βρίσκεται περίπου 14 μέτρα πάνω από ορισμένους κήπους, ενώ από το σημείο περνούν καθημερινά περίπου 75.000 οχήματα. Παρά το μέγεθος της υποδομής, αρκετοί κάτοικοι λένε ότι έχουν πλέον συνηθίσει τον θόρυβο και έχουν βρει ακόμη και πρακτικές χρήσεις για τον χώρο κάτω από τον αυτοκινητόδρομο.

Οι κολόνες έγιναν μέρος της καθημερινότητας

Η κάτοικος Αϊμί Λίπλεϊ τον αποκαλεί, μιλώντας στο BBC, «δωρεάν κιόσκι», εξηγώντας ότι όταν βρέχει μπορεί να περπατήσει μέχρι τα καταστήματα χωρίς να βραχεί. Η Νάρελ Κόουαν έχει τρεις κολόνες του αυτοκινητόδρομου μέσα στον κήπο της. Μάλιστα, μία από αυτές χρησιμοποιείται για να στηρίζει το σχοινί απλώματος των ρούχων. Η κατασκευή καλύπτει περίπου το μισό πίσω μέρος του οικοπέδου, προσφέροντας έναν στεγνό χώρο όταν βρέχει και σκιά τις ζεστές ημέρες.

Για τους κατοίκους, η Μ4 έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας. Ο ήχος της κυκλοφορίας έχει μετατραπεί σε ένα είδος «θορύβου υποβάθρου», στον οποίο πολλοί έχουν συνηθίσει. Σε ορισμένα σπίτια, μάλιστα, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ακούνε περισσότερο το κοντινό ποτάμι ή τον δρόμο μπροστά από τις κατοικίες τους παρά την κίνηση στον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο. Ο χώρος κάτω από τον Μ4 έχει χρησιμοποιηθεί και ως παιχνιδότοπος. Η Αϊμί θυμάται ότι όταν ήταν παιδί έπαιζε κάτω από τον αυτοκινητόδρομο ακόμη και όταν έβρεχε. Για την ίδια, η τεράστια κατασκευή αποτέλεσε έναν προστατευμένο χώρο όπου μπορούσαν να παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς ανεξάρτητα από τον καιρό.

Τα σκουπίδια είναι ένα από τα προβλήματα

Η ζωή κάτω από έναν αυτοκινητόδρομο, ωστόσο, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Οι κάτοικοι έρχονται περιστασιακά αντιμέτωποι με σκουπίδια που πετούν οι οδηγοί από τα οχήματα που κινούνται πάνω από τα σπίτια τους. Στους κήπους καταλήγουν συσκευασίες τροφίμων, σακουλάκια από σνακ, ακόμη και αποτσίγαρα. Παρά τα προβλήματα, ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα, και κυρίως η χαμηλότερη τιμή των κατοικιών, αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα.

Η Μ4 δεν ήταν πάντα μια παράξενη εικόνα του αστικού τοπίου. Η κατασκευή της, τη δεκαετία του 1960, άλλαξε σημαντικά το Πορτ Τάλμποτ. Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάστηκε πάνω από μια ήδη κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστούν σπίτια και παρεκκλήσια και να μετακινηθούν ορισμένες κοινότητες. Στην οδό Λέουελιν, για παράδειγμα, μία από τις σειρές κατοικιών κατεδαφίστηκε εν μέρει προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την υποδομή. Η νέα αρτηρία χώρισε δρόμους και άλλαξε το αστικό τοπίο, ενώ η αίσθηση ότι ο αυτοκινητόδρομος έκοψε την πόλη στα δύο συνέβαλε αργότερα στη συζήτηση για οικονομικές αποζημιώσεις προς όσους επηρεάστηκαν από μεγάλα δημόσια έργα.

Πηγή: Gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Ο πιο «τρελός» δημοτικός σύμβουλος στη Γερμανία πρότεινε όργιο στο δημαρχείο για «ευημερία»

Μυστηριώδες αυγό που βρέθηκε στην Ανταρκτική: 68 εκατ. χρόνια μετά, παραμένει άγνωστο ποιο ζώο το γέννησε